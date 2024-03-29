«Домклик»: В Новосибирской области средний размер первого взноса по ипотеке — 35,3%

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Средний размер первоначального взноса на рынке первичного жилья Новосибирска составил 28,3%, на вторичном — 42,0%.
Данные сервиса «Домклик» за февраль 2024 года показывают, что средний размер первоначального взноса по РФ при получении ипотеки в Сбербанке составил 37,2% от общей стоимости жилья. То есть по сравнению с февралем 2023 года этот показатель увеличился на 6,7%. В Новосибирской области средний ПВ по ипотеке составил 35,3%.
В конце 2023 года условия получения ипотечного кредита ужесточились. Теперь максимальная сумма льготного кредита на покупку жилья для заемщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области составляет 6 млн рублей. Требования к минимальному размеру первоначального взноса также изменились. Банк России решил снизить долю ипотеки с низким первоначальным взносом из-за опасений, связанных с возможным образованием так называемого «пузыря» на рынке недвижимости в регионах России. Уточняется, что речь идет о субъектах с разницей в ценах до 40% между первичным и вторичным жильем, пишет newia.ru.
В результате введения новых требований к получению ипотеки средний размер первоначального взноса на первичном рынке начал расти и достиг почти 30%. На рынке вторичного жилья этот показатель увеличился до 43%. Согласно данным аналитического сервиса недвижимости «Домклик» за февраль 2024 года, средний ПВ при оформлении кредитов по программе «Господдержка» возрос до 34,4%, по «Семейной ипотеке» — до 25,7%, а в рамках программ «Арктическая ипотека» и «Дальневосточная ипотека» — до 24,3%.
Стоит отметить, что клиенты, способные внести крупную сумму в качестве первоначального взноса, считаются более надежными для банков, поскольку риск невыполнения кредитных обязательств в таких случаях небольшой. Размер первоначального взноса также отражает способность клиента грамотно управлять своими финансами.
По данным сервиса"Домклик», наибольшие суммы первоначального взноса при покупке жилья в новостройках были зафиксированы в Саратовской, Ярославской и Белгородской областях. Показатели ПВ в этих регионах составили 44,4%, 41,9% и 39,8% соответственно. Наименьшие суммы были отмечены в Тыве, Чечне и Магаданской областях, где жители вносили в качестве ПВ примерно пятую часть от общей суммы кредита.
При покупке вторичного жилья самые крупные первоначальные взносы были у клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Они составили примерно половину от общей суммы кредита. Наименьшие показатели — в Магаданской области, Республике Северная Осетия — Алания и Амурской области, где размер первоначального взноса составлял от 30,7 до 32,5%.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отмечает, что использование материнского капитала может увеличить сумму первоначального взноса при оформлении ипотеки. Он также подчеркивает, что наличие льготных программ в регионах служит стимулом для более активного использования этой субсидии для улучшения жилищных условий.
Результаты опроса участников рынка показывают увеличение доли сделок с дисконтом на рынке жилой недвижимости и постепенное снижение средней стоимости жилья. Исследование проводило издание «Коммерсантъ». Вероятнее всего, в перспективе рынок ожидает охлаждение. Однако эксперты считают, что снижение цен до уровня комфортных может привлечь новых инвесторов на рынок недвижимости.