«Домклик»: В Новосибирской области средний размер первого взноса по ипотеке — 35,3%

В конце 2023 года условия получения ипотечного кредита ужесточились. Теперь максимальная сумма льготного кредита на покупку жилья для заемщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области составляет 6 млн рублей. Требования к минимальному размеру первоначального взноса также изменились. Банк России решил снизить долю ипотеки с низким первоначальным взносом из-за опасений, связанных с возможным образованием так называемого «пузыря» на рынке недвижимости в регионах России. Уточняется, что речь идет о субъектах с разницей в ценах до 40% между первичным и вторичным жильем, пишет newia.ru.