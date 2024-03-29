Экстремистами признали обвиняемых в теракте в «Крокусе» — Росфинмониторинг

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Далерджон Мирзоев* был признан экстремистом и внесен в список террористов Росфинмониторингом. Вместе с ним, в этот список были включены Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*, которые также обвиняются в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Мирзоев ранее проживал в Новосибирске, где работал таксистом.
В результате следствия по делу о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек, из которых восемь находятся под стражей. Среди арестованных есть четверо нападавших на концертный зал и предполагаемые пособники, чьи имена практические не раскрываются. У предполагаемых террористов обвиняемых в крови нашли психотропные вещества, глушащих страх.
Напомним, что шокирующий не только для России, но и всего мира теракт, случился 22 марта. Тысячи человек собрались в зале на концерт группы «Пикник». Внезапно в зал ворвались террористы и начали в упор стрелять в людей. В результате погибли 142 человека, еще больше сотни пострадали. Террористы скрылись на автомобили, их поймали в Брянской области. После допроса, их арестовали до 22 мая.
****официально внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.