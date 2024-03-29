Экстремистами признали обвиняемых в теракте в «Крокусе» — Росфинмониторинг

Напомним, что шокирующий не только для России, но и всего мира теракт, случился 22 марта. Тысячи человек собрались в зале на концерт группы «Пикник». Внезапно в зал ворвались террористы и начали в упор стрелять в людей. В результате погибли 142 человека, еще больше сотни пострадали. Террористы скрылись на автомобили, их поймали в Брянской области. После допроса, их арестовали до 22 мая.