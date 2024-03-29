ХК «Сибирь» нашел нового тренера — кто им станет

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По информации «Сибири», вакантная должность предложена Анвару Гатиятулину. Возможному тренеру 48 лет, он имеет опыт спортивной и управленческой работы.
“В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.
Анвар Гатиятулин может прийти на смену Сергею Кривокрасову. Контрактные обязательства с тренером заканчиваются 30 апреля, вместе с ним уйдут Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Поломацкий и Александр Сыроватский. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты сезона КХЛ, по его итогам ХК «Сибирь» занял десятое место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.
К настоящему моменту в ХК «Сибирь» имеется новое руководство. Генеральным директором стал Лев Крутохвостов, ранее занимавший пост заместителя руководителя по спортивным вопросам новосибирского филиала Федерации хоккея. Спортивным директором назначен бывший менеджер московского клуба «Динамо» Андрей Меркулов.