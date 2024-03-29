ХК «Сибирь» нашел нового тренера — кто им станет

Анвар Гатиятулин может прийти на смену Сергею Кривокрасову. Контрактные обязательства с тренером заканчиваются 30 апреля, вместе с ним уйдут Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Поломацкий и Александр Сыроватский. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты сезона КХЛ, по его итогам ХК «Сибирь» занял десятое место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.