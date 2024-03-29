Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина

Как сообщает РБК, ранее «Фиасп» лидировал в госзакупках в России. На его долю год назад приходилось больше трети от всех закупок лекарств в этом сегменте. Но в начале 2024 года закупки препарата упали сразу на 95%, до 22 млн рублей. Препарат поставляют и сейчас, но поставки не успевают за спросом, передает издание.