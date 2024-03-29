Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Корреспондент Atas.info обзвонил справочные ряда аптечных сетей. Операторы подтвердили жалобы новосибирцев. В справочной сети муниципальных аптек сообщили, что препарат «Фиасп» отсутствует не только по сети, но и на складах поставщиков уже несколько месяцев. Также нет в наличии и его аналога того же производителя — «НовоРапид». На прилавках есть только «Ринфаст» — российский аналог препарата.
В справочной сети аптек «Максавит» ответили: на складах «Фиаспа» нет. Зато опять-таки есть «Ринфаст», цена по сети 1800-2000 рублей.
«Фиасп» представляет собой инсулин сверхультрабыстрого действия. «НовоРапид» и российский «Ринфаст» относятся к инсулинам ультракороткого действия. У всех препаратов одно действующее вещество и дозировка.
«Фиасп» и «НовоРапид» — оригинальные препараты датской фармкомпании «Ново Нордиск». Российская компания «Герофарм» вывела на рынок «Ринфаст» по системе импортозамещения в конце 2023 года как биосимиляр (копию оригинального препарата), сообщает «Коммерсантъ».
Отзывы интернет-пользователей о действии всех трех препаратов отличаются. Редакция не берет на себя ответственность приводить в публикации оценочные суждения потребителей.
Как сообщает РБК, ранее «Фиасп» лидировал в госзакупках в России. На его долю год назад приходилось больше трети от всех закупок лекарств в этом сегменте. Но в начале 2024 года закупки препарата упали сразу на 95%, до 22 млн рублей. Препарат поставляют и сейчас, но поставки не успевают за спросом, передает издание.
Atas.info направил запрос в Минздрав Новосибирской области, чтобы узнать, позволяют ли поставки обеспечить нужды льготников региона.