atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Новосибирцы не могут купить препарат «Фиасп»

Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина

29 марта 2024, 09:50
Фото: 1MI
Новосибирцы не могут купить препарат «Фиасп»
Новосибирцы жалуются на исчезновение из аптек сверхбыстрого инсулина. Долгое время они не могут купить препарат «Фиасп» датского производителя «Ново Нордиск», действующее вещество — инсулин аспартам. Благодаря своим свойствам препарат позволяет принимать пищу сразу после укола.

Есть ли «Фиасп» в Новосибирске?

Корреспондент Atas.info обзвонил справочные ряда аптечных сетей. Операторы подтвердили жалобы новосибирцев. В справочной сети муниципальных аптек сообщили, что препарат «Фиасп» отсутствует не только по сети, но и на складах поставщиков уже несколько месяцев. Также нет в наличии и его аналога того же производителя — «НовоРапид». На прилавках есть только «Ринфаст» — российский аналог препарата.

В справочной сети аптек «Максавит» ответили: на складах «Фиаспа» нет. Зато опять-таки есть «Ринфаст», цена по сети 1800-2000 рублей.

«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании
Узнать подробнее

Чем отличаются «Фиасп», «НовоРапид», «Ринфаст»

«Фиасп» представляет собой инсулин сверхультрабыстрого действия. «НовоРапид» и российский «Ринфаст» относятся к инсулинам ультракороткого действия. У всех препаратов одно действующее вещество и дозировка.

«Фиасп» и «НовоРапид» — оригинальные препараты датской фармкомпании «Ново Нордиск». Российская компания «Герофарм» вывела на рынок «Ринфаст» по системе импортозамещения в конце 2023 года как биосимиляр (копию оригинального препарата), сообщает «Коммерсантъ».

Отзывы интернет-пользователей о действии всех трех препаратов отличаются. Редакция не берет на себя ответственность приводить в публикации оценочные суждения потребителей.

Мэрия Новосибирска будет единственным акционером пяти МУП после приватизации
Узнать подробнее

Как сообщает РБК, ранее «Фиасп» лидировал в госзакупках в России. На его долю год назад приходилось больше трети от всех закупок лекарств в этом сегменте. Но в начале 2024 года закупки препарата упали сразу на 95%, до 22 млн рублей. Препарат поставляют и сейчас, но поставки не успевают за спросом, передает издание.

Atas.info направил запрос в Минздрав Новосибирской области, чтобы узнать, позволяют ли поставки обеспечить нужды льготников региона.

Читайте также:
Покупатели атаковали аптеки с фальшивыми рецептами — как их разоблачилиБастрыкин поручил проверить отказ в дорогом лекарстве для пациентки из Новосибирска«Хочу жить»: студентка из Новосибирска надеется на лекарство за 50 млн рублей
#Новосибирск#Здоровье#Дефицит#Диабет#Аптека#Лекарства#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске
Вчера, 08:40
Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»
Сегодня, 03:31
Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой
Сегодня, 01:44
«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании
Вчера, 05:26
Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев
Сегодня, 06:18
"