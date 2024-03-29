Как атаки дронов влияют на рост цен на топливо в России

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ в последние недели сильно усложнили процесс сезонного ремонта заводов, значительно сократив объемы производства топлива. Эта ситуация активно обсуждается в западных СМИ, широко освещающих последствия таких ударов. Об этом пишет издание «Нефть и капитал».
Мнения относительно влияния этих атак на стоимость топлива в России расходятся как среди западных СМИ, так и среди официальных представителей российских компаний. Даже европейские, британские и американские СМИ представляют различные цифры о масштабах ущерба.
Неясно, каким образом эта ситуация повлияет на цены на бензин и дизельное топливо в России, учитывая предварительный рост цен на топливо на рынке страны.
Например, по данным Reuters, в первом квартале 2024 года украинские дроны, напавшие на 7 НПЗ в России, смогли причинить ущерб нефтепереработке в объеме 4,6 млн тонн или 370,5 тыс. баррелей в сутки (примерно 7% от общего объема).
Forbes, сославшись на оценки Gunvor, сообщает о потере производственных мощностей из-за атак беспилотников в объеме 600 тыс. баррелей в сутки и о том, что Россия потеряла около 10% от общего объема нефтепереработки. Другие исследовательские агентства утверждают, что этот ущерб может даже достигать 15%.
Действительно, атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы в России оказывают значительное воздействие на процесс производства. Что касается последствий этих атак, то они стали более заметными и частыми в последнее время.
Различная инфраструктура нефтепереработки подверглась нападению: на НПЗ в Куйбышеве после удара БПЛА пожар вывел из строя одну из двух установок первичной переработки нефти — CDU-5, что привело к потере половины ее мощности (70 тыс.б/с); на Рязанском НПЗ, мощность которого составляет 350 тыс. б/с, были остановлены две установки первичной переработки нефти, причем по оценкам Reuters, во время исправления повреждений на заводе около 70% мощностей будут бездействовать;
На НОРСИ (нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Нижегородской области) была повреждена установка перегонки нефти (АВТ-6), что лишило завод почти половины его производственной мощности. Это значительные потери, поскольку данный НПЗ в 2023 году произвел 11% дизельного топлива в России, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива.
Инфраструктура на Сызранском НПЗ («Роснефть») загорелась после атаки дронов, нарушена установка CDU. Насколько это повлияет на производственную мощность объекта (170 тыс. б/с), пока неясно; на НПЗ в Славянске, который находится в Краснодарском крае, также произошел пожар после атаки беспилотников. Официальная информация о потерях производственных мощностей объекта (общий объем переработки — 1 млн б/с) не была раскрыта.
На НПЗ в Тихорецке, что в Краснодарском крае, была зафиксирована атака дронов, и несмотря на быстрое тушение пожара, официальной информации о потерях мощности объекта, который обрабатывает в целом 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), не предоставлялось.
НПЗ в Миллерово, находящийся в Ростовской области, также подвергся нападению украинских беспилотников, но нет достоверных данных о возможном снижении производственных мощностей на данном объекте. Важно учитывать, что данный завод, специализирующийся на нефтепереработке (объем — 100 тыс. б/с), не производит автомобильное топливо для внутреннего рынка, а лишь концентрат нафты для экспорта.
Необходимо подчеркнуть значимость этого факта. Многие НПЗ, подвергшиеся атаке со стороны беспилотников, не производили автотопливо преимущественно для внутреннего рынка. Это относится не только к НПЗ в Миллерово, но и к объекту в Тихорецке, где производят мазут, топливо для судов и концентрат нафты. Более того, имеются случаи нападения дронов на нефтеперерабатывающие заводы, где атаки были отражены (как, например, на объектах в Липецкой области и Брянске), но эти инциденты всё равно стали объектом ожесточенных дискуссий в западных СМИ, вызывая излишнюю панику.
С учетом отсутствия массовых очередей на автозаправочные станции во всех упомянутых регионах, а также отсутствия официальной информации о дефиците со стороны Минэнерго и на региональном уровне, можно предположить, что ситуация далека от той критической точки, какую пытаются нарисовать в западных СМИ.
Для рынка топлива налеты беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы являются проблемой, которую нужно решать. Однако ситуация с дефицитом пока не стоит на пороге. У индустрии нефтепереработки есть достаточные мощности. Но проблемы с ростом цен на моторное топливо остаются.
Если посмотреть на график оптовых цен на топливо в России и связать его с атаками беспилотников, то можно заметить последовательность «атака на завод — растут цены на топливо».
На прошлой неделе цены на бензин на бирже в России выросли на более чем 5%. Недавно они начали снижаться после запрета правительства на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа и увеличения минимального объема продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Хотя 26 марта цена АИ-95 на СПбМТСБ снизилась на 1,73% до 65,04 тыс. рублей за тонну. В целом стоимость АИ-92 с января по текущий момент уже выросла на 35%, а АИ-95 — на 45%.
Директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечает, что в России может быть повреждено около 8,3% установленных мощностей первичной переработки нефти. Это уже повлияло на рост цен на оптовом рынке в марте.
«Сезон повышенного спроса на топливо еще не начался полностью, также как и сезон ремонтов на большинстве нефтеперерабатывающих заводов по стране. Нынешний рост цен — это реакция на атаки беспилотников.
Запрет на экспорт бензина некоторым образом смягчил ситуацию. Однако очень важно, будут ли дальнейшие атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия России и насколько они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем. Правительство уже показало готовность принять непопулярные меры, чтобы сохранить стоимость розничных цен на приемлемом уровне», — говорит эксперт.
Алексей Белогорьев отмечает, что потенциальные будущие атаки беспилотников будут вызывать рост цен на оптовом рынке. Но пока что цены не превышают максимальные значения прошлого года. Правительство больше не экспериментирует с демпфером, который был локомотивом роста цен на топливо в 2023 году.
«Контроль правительства будет особенно заметен на розничном рынке. Это может негативно сказаться на независимых АЗС во втором квартале. Однако руководство России, вероятно, намерено использовать жесткие меры, чтобы предотвратить рост цен на заправках.
Сейчас цены сильнее реагируют на атаки беспилотников, которые часто направлены на нефтеперерабатывающие заводы, работающие для внутреннего рынка России. Ранее атаковали заводы, перерабатывающие нефть для экспорта», — подвел итог эксперт.