Необходимо подчеркнуть значимость этого факта. Многие НПЗ, подвергшиеся атаке со стороны беспилотников, не производили автотопливо преимущественно для внутреннего рынка. Это относится не только к НПЗ в Миллерово, но и к объекту в Тихорецке, где производят мазут, топливо для судов и концентрат нафты. Более того, имеются случаи нападения дронов на нефтеперерабатывающие заводы, где атаки были отражены (как, например, на объектах в Липецкой области и Брянске), но эти инциденты всё равно стали объектом ожесточенных дискуссий в западных СМИ, вызывая излишнюю панику.