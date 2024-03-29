Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой

Напомним, что серьезная крупная и первая коммунальная аварий произошла в Новосибирске еще в январе. Тогда пострадал Ленинский район. Без тепла остались сотни домов. Через несколько дней снова случилось коммунальное ЧП и снова страдали люди. В то время бушевали сильные морозы.