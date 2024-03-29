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Вода затопила дороги

Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой

29 марта 2024, 01:44
Фото: АСТ-54/соцсети
Вода затопила дороги

Из-за коммунальной аварии у новосибирского ТЦ «Аура» провалился асфальт

Трубу прорвало на улице Лескова, в районе крупного торгового центра «Аура». Вода затопила дороги, а асфальт начал проседать.

Коммунальная авария произошла вечером 28 марта. Трубу прорвало на улице Лескова, в результате чего, близлежащие дороги затопило водой. Специалисты сразу же приступили к устранению дефекта на трубопроводе.

Фото: АСТ-54/соцсети

По последней информации СГК, аварийщики отключили трубопровод и начали его восстановление. Из-за аварии временно отключили горячее водоснабжение и отопление в нескольких жилых домах. Планируется завершить работы и вернуть нормальное теплоснабжение сегодня, к 21:00.

В социальных сетях появились фото с места аварии. На кадрах можно увидеть, как парковка рядом с ТРЦ была огорожена, а по затопленным улицам могут ездить только грузовики — легковушки практически тонут.

Фото: АСТ-54/соцсети

Из-за последствий аварий, асфальт начал проседать. Как сообщают очевидцы в соцсетях, покрытие дороги трескается и теперь оно нуждается в ремонте.

Фото: Мэш-Сибирь

Напомним, что серьезная крупная и первая коммунальная аварий произошла в Новосибирске еще в январе. Тогда пострадал Ленинский район. Без тепла остались сотни домов. Через несколько дней снова случилось коммунальное ЧП и снова страдали люди. В то время бушевали сильные морозы.

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#Происшествия#Новосибирск#Ремонт#Авария#Отопление#Горячая вода#Асфальт#Теплосеть#Парковка#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#ТРЦ Аура
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