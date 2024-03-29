Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой

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Коммунальная авария произошла вечером 28 марта. Трубу прорвало на улице Лескова, в результате чего, близлежащие дороги затопило водой. Специалисты сразу же приступили к устранению дефекта на трубопроводе.
По последней информации СГК, аварийщики отключили трубопровод и начали его восстановление. Из-за аварии временно отключили горячее водоснабжение и отопление в нескольких жилых домах. Планируется завершить работы и вернуть нормальное теплоснабжение сегодня, к 21:00.
В социальных сетях появились фото с места аварии. На кадрах можно увидеть, как парковка рядом с ТРЦ была огорожена, а по затопленным улицам могут ездить только грузовики — легковушки практически тонут.
Из-за последствий аварий, асфальт начал проседать. Как сообщают очевидцы в соцсетях, покрытие дороги трескается и теперь оно нуждается в ремонте.
Напомним, что серьезная крупная и первая коммунальная аварий произошла в Новосибирске еще в январе. Тогда пострадал Ленинский район. Без тепла остались сотни домов. Через несколько дней снова случилось коммунальное ЧП и снова страдали люди. В то время бушевали сильные морозы.