Компания «БАС» разработала рекомендации для проведения гражданских учений на Сахалине

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Эксперты провели многомесячную интенсивную работу по аккумулированию и структуризации данных, чтобы в итоге потенциальные заказчики услуг БАС получили возможность объективно рассчитать собственные потребности, возможности и ресурсы, пишет newizv.ru.
Первыми пользователями новейших методических рекомендаций, одобренных Министерством экономического развития РФ, станут участники гражданских учений на «Архипелаге».
«Методические рекомендации разработаны как первый справочник отрасли БАС, где структурирована вся имеющаяся на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках — от моделей и характеристик до расчета эффективности их применения по конкретным параметрам. Главная задача разработанного пособия — помощь в формировании квалифицированного заказчика — совпадает с задачами „Архипелага-2024“, где в рамках гражданских учений регионы должны получить новый опыт», — подчеркнул значимость пособия глава ООО «БАС» Алексей Варятченко.
Отрабатывать технологии на Сахалине будут команды из регионов, используя методологические рекомендации и опыт специалистов в реальных условиях. Компания «БАС» изучила запросы участников и создала для учений кейс сценариев применения дронов. Речь идет о таких направлениях деятельности, как мониторинг линейных объектов (ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия) и площадных (сельское и лесное хозяйство, морские акватории), экологический мониторинг и аэросъемка, охрана производственных инфраструктур и транспортировка грузов.
Известно, что учения будут проходить в три этапа. Уже выбрано около 50 субъектов РФ, определившихся с приоритетными сценариями и рассчетом стоимость их реализации.
По словам Варятченко, в рамках следующего этапа команды на основе разработанных методических рекомендаций выполнят практические расчеты сценариев применения БАС, приоритетных для их регионов. В финал учений выйдут команды, имеющие достаточную подготовку для ведения полетов и готовые отрабатывать сценарии применения БАС на Сахалине под контролем инструкторов.
Результаты, достигнутые в процессе выполнения практических заданий по сценариям применения дронов на «Архипелаге-2024», повлияют на формирование федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС.