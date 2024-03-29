Компания «БАС» разработала рекомендации для проведения гражданских учений на Сахалине

«Методические рекомендации разработаны как первый справочник отрасли БАС, где структурирована вся имеющаяся на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках — от моделей и характеристик до расчета эффективности их применения по конкретным параметрам. Главная задача разработанного пособия — помощь в формировании квалифицированного заказчика — совпадает с задачами „Архипелага-2024“, где в рамках гражданских учений регионы должны получить новый опыт», — подчеркнул значимость пособия глава ООО «БАС» Алексей Варятченко.