Мать попросила Бастрыкина разобраться в смерти 12-летней дочери. Женщина винит врачей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у регионального СК повторно разобраться в смерти 12-летней жительницы Новосибирской области. Ранее следователи уже проводили проверку по уголовному делу.
Мать погибшей обратилась к главе СК, сообщив, что она не согласна с выводами экспертизы. Также женщина считает, что ее дочь умерла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
История произошла в новосибирском Купино в 2022 году. Ухудшение самочувствия совпало с вакцинированием от клещевого энцефалита в апреле. Поначалу у девочки стала болеть рука в месте прививки, ее мучала сильная сонливость, температура поднялась до 39 градусов. Родные решили, то это реакция на прививку и ждали, что ребенку станет лучше. Но в один из дней в школе девочке стало плохо, у нее сильно болела голова. Мать отвела ребенка к врачу, но им сказали, что это ОРВИ. После этого девочка впала в кому и через 10 дней умерла. Позже мать узнала, что у ее ребенка был гнойный менингит.
Мать рассказывала, что дочь болела редко.