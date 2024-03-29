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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал повторно разобраться в смерти 12-летней жительницы Новосибирской области

Мать попросила Бастрыкина разобраться в смерти 12-летней дочери. Женщина винит врачей

29 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал повторно разобраться в смерти 12-летней жительницы Новосибирской области

Жительница Новосибирска просит Бастрыкина повторно разобраться в смерти дочери

История произошла в новосибирском Купино в 2022 году. Ухудшение самочувствия девочки совпало с вакцинированием от клещевого энцефалита. Врачи поставили ей ОРВИ, но она впала в кому и скончалась.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у регионального СК повторно разобраться в смерти 12-летней жительницы Новосибирской области. Ранее следователи уже проводили проверку по уголовному делу.

Мать погибшей обратилась к главе СК, сообщив, что она не согласна с выводами экспертизы. Также женщина считает, что ее дочь умерла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

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История произошла в новосибирском Купино в 2022 году. Ухудшение самочувствия совпало с вакцинированием от клещевого энцефалита в апреле. Поначалу у девочки стала болеть рука в месте прививки, ее мучала сильная сонливость, температура поднялась до 39 градусов. Родные решили, то это реакция на прививку и ждали, что ребенку станет лучше. Но в один из дней в школе девочке стало плохо, у нее сильно болела голова. Мать отвела ребенка к врачу, но им сказали, что это ОРВИ. После этого девочка впала в кому и через 10 дней умерла. Позже мать узнала, что у ее ребенка был гнойный менингит.

Мать рассказывала, что дочь болела редко.

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