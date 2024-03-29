Мать попросила Бастрыкина разобраться в смерти 12-летней дочери. Женщина винит врачей

История произошла в новосибирском Купино в 2022 году. Ухудшение самочувствия совпало с вакцинированием от клещевого энцефалита в апреле. Поначалу у девочки стала болеть рука в месте прививки, ее мучала сильная сонливость, температура поднялась до 39 градусов. Родные решили, то это реакция на прививку и ждали, что ребенку станет лучше. Но в один из дней в школе девочке стало плохо, у нее сильно болела голова. Мать отвела ребенка к врачу, но им сказали, что это ОРВИ. После этого девочка впала в кому и через 10 дней умерла. Позже мать узнала, что у ее ребенка был гнойный менингит.