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Памятник архитектуры давно находится в плохом состоянии

Мэрия Новосибирска готова ремонтировать аварийное здание школы Крячкова

29 марта 2024, 09:41
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Памятник архитектуры давно находится в плохом состоянии

О судьбе аварийного здания школы Крячкова рассказали в мэрии Новосибирска

Памятник архитектуры на Якушева, 21 находится в аварийном состоянии. Муниципалитет готов выполнить предписание инспекции по сохранению объектов культурного наследия и начать восстановительные работы

Сейчас ведется разработка научно-проектно-сметной документации по сохранению исторического здания бывшей школы постройки начала 20 века, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Работы по проектированию планируется завершить до конца текущего года, сообщили в городском департаменте образования в ответ на запрос редакции Atas.Info.

«После подготовки проектно-сметной документации и определения сметной стоимости строительно-монтажных работ будут спланированы мероприятия по капитальному ремонту здания. Сроки проведения капитального ремонта здания, а также стоимость работ будут определены после получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости капитального ремонта от государственного бюджетного учреждения Новосибирской области „Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области“, — говорится в ответе ведомства.

На текущий момент здание признано аварийным и закрыто. После проведения капитального ремонта здание, в котором работал дом детского творчества «Октябрьский», будет вновь использоваться в рамках образовательного процесса, добавили в мэрии.

Ранее Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области выдала муниципалитету, на балансе которого находится памятник архитектуры, предписание об устранении нарушений федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который обязывает собственников таких строений поддерживать их в надлежащем состоянии.

В здании сохранилась оригинальная лестница начала 20 векаВ здании сохранилась оригинальная лестница начала 20 века
В здании сохранилась оригинальная лестница начала 20 века
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Громкий скандал вокруг исторического здания, которое разрушается в течение долгих лет, вспыхнул в прошлом году, когда стало известно о планах городских властей построить на его месте новую школу.

Школа на Якушева, 21 — она же Змеиногорское городское начальное училище — построена примерно в 1911–1912 годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова и его помощника Казимира Лукашевского. Она была одной из 12 каменных школ, что были возведены на заёмные средства и должны были приблизить тот день, когда в Ново-Николаевске будет введено всеобщее начальное образование.

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#Культура#Новосибирск#Артем Шершнев#Культурное наследие#Школа#Восстановление#Памятник#Андрей Крячков
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