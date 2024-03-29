Мэрия Новосибирска готова ремонтировать аварийное здание школы Крячкова

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Сейчас ведется разработка научно-проектно-сметной документации по сохранению исторического здания бывшей школы постройки начала 20 века, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Работы по проектированию планируется завершить до конца текущего года, сообщили в городском департаменте образования в ответ на запрос редакции Atas.Info.
«После подготовки проектно-сметной документации и определения сметной стоимости строительно-монтажных работ будут спланированы мероприятия по капитальному ремонту здания. Сроки проведения капитального ремонта здания, а также стоимость работ будут определены после получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости капитального ремонта от государственного бюджетного учреждения Новосибирской области „Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области“, — говорится в ответе ведомства.
На текущий момент здание признано аварийным и закрыто. После проведения капитального ремонта здание, в котором работал дом детского творчества «Октябрьский», будет вновь использоваться в рамках образовательного процесса, добавили в мэрии.
Ранее Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области выдала муниципалитету, на балансе которого находится памятник архитектуры, предписание об устранении нарушений федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который обязывает собственников таких строений поддерживать их в надлежащем состоянии.
Громкий скандал вокруг исторического здания, которое разрушается в течение долгих лет, вспыхнул в прошлом году, когда стало известно о планах городских властей построить на его месте новую школу.
Школа на Якушева, 21 — она же Змеиногорское городское начальное училище — построена примерно в 1911–1912 годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова и его помощника Казимира Лукашевского. Она была одной из 12 каменных школ, что были возведены на заёмные средства и должны были приблизить тот день, когда в Ново-Николаевске будет введено всеобщее начальное образование.