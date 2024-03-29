Мэрия Новосибирска готова ремонтировать аварийное здание школы Крячкова

Школа на Якушева, 21 — она же Змеиногорское городское начальное училище — построена примерно в 1911–1912 годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова и его помощника Казимира Лукашевского. Она была одной из 12 каменных школ, что были возведены на заёмные средства и должны были приблизить тот день, когда в Ново-Николаевске будет введено всеобщее начальное образование.