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Мигранта-мясника уволили с рынка

Мигранта-мясника, оскорблявшего русских коллег, уволили с работы

29 марта 2024, 06:15
Фото: 1MI
Мигранта-мясника уволили с рынка

В Новосибирске уволили мигранта, оскорблявшего бойцов СВО

В Новосибирске получил продолжение конфликт на мясном рынке. Рубщика мяса, открыто выражавшего ненависть к русским, уволили с работы.

Рубщик мяса из Таджикистана Далерджон больше не работает в торговой точке. Как утверждает владелец точки Галина, он работал у нее 2-3 часа в день и получал сдельную оплату. Сейчас он могли устроить на другое место работы соотечественники.

Я отказалась от его услуг, потому что я — русская и люблю свою страну. Нельзя вести себя подобным образом. Сейчас меня ругают. Но разве я привозила его из Таджикистана? Считаю, что тут нужно не делить по национальному признаку, а оценивать в первую очередь поступки и действия», — рассказала Infopro54 хозяйка мясной лавки Галина.
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У Далерджона возник конфликт с продавщицей Оксаной. По словам женщины, он откровенно желал смерти бойцам СВО, фотографировал коллег и слушал проповеди радикальных исламистов. Сейчас она уже дала показания следователям. «Считаю, что этот поступок не должен остаться безнаказанным. Он не достоин гражданства, его нужно депортировать из России„― утверждает Оксана.

Напомним, что после теракта в Crocus City Hall из Новосибирской области депортировали девять мигрантов.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Угрозы#Мигрант#Александр Ляхов
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