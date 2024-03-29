Мигранта-мясника, оскорблявшего русских коллег, уволили с работы

У Далерджона возник конфликт с продавщицей Оксаной. По словам женщины, он откровенно желал смерти бойцам СВО, фотографировал коллег и слушал проповеди радикальных исламистов. Сейчас она уже дала показания следователям. «Считаю, что этот поступок не должен остаться безнаказанным. Он не достоин гражданства, его нужно депортировать из России„― утверждает Оксана.