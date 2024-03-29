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Женщина получила травму

На Карла Маркса женщина едва не погибла от сосульки — возбуждено уголовное дело

29 марта 2024, 07:39
Фото: СУ СКР по НСО
Женщина получила травму

В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за падения наледи

В Ленинском районе Новосибирска произошло падение наледи на женщину с крыши жилого дома. Происшествием заинтересовались следователи.

Инцидент произошел вечером 27 марта возле жилого дома на проспекте Карла Маркса. Сибирячка была госпитализирована в больницу, сейчас за состоянием ее здоровья наблюдают медики.

Следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Новосибирские прокуроры внесли мэрии представление о сосульках
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Стоит отметить, что прокуратурой Новосибирска ранее было внесено представление исполняющему обязанности мэра Новосибирска Олегу Клемешову из-за ненадлежащей очистки крыш многоквартирных жилых домов от снега и наледи.

Напомним, что в Новосибирске вдвое выросло число гололедных травм.

В Новосибирске вдвое выросло количество гололедных травм
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Травма#Следственный комитет#Следствие#Наледь#Александр Ляхов
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