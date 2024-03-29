На Карла Маркса женщина едва не погибла от сосульки — возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
Инцидент произошел вечером 27 марта возле жилого дома на проспекте Карла Маркса. Сибирячка была госпитализирована в больницу, сейчас за состоянием ее здоровья наблюдают медики.
“Следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Стоит отметить, что прокуратурой Новосибирска ранее было внесено представление исполняющему обязанности мэра Новосибирска Олегу Клемешову из-за ненадлежащей очистки крыш многоквартирных жилых домов от снега и наледи.
Напомним, что в Новосибирске вдвое выросло число гололедных травм.