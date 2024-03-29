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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Названы опасности на улице для собак весной

29 марта 2024, 06:40
С наступлением весны и теплой погоды, многие люди проводят больше времени с своими домашними животными на улице. Но необходимо помнить о том, что в это время года есть опасности, которые могут поджидать собак.

Весной клещи просыпаются после зимней спячки, и это время особенно опасно, так как они могут переносить различные болезни. Рекомендуется использовать специальные средства от клещей для обработки животного и избегать прогулок в лесных местах. Важно проверить питомца на наличие клещей после возвращения домой, пишет pravda.ru.

Также стоит быть внимательным к различным предметам, которые появляются на поверхности после таяния снега, таким как стекло, бутылки и другие опасные для животных вещи. Важно следить, чтобы питомец не получил травму или случайно не съел что-то опасное на улице.

Кроме того, весной происходит обработка растений химическими средствами, которые могут быть ядовитыми для собак. Необходимо избегать контакта питомца с такими растениями и следить, чтобы он не поедал их.

Еще одной опасностью весеннего периода является аллергия на цветущие растения и пыльцу. У животных могут возникать высыпания, зуд и насморк. Поэтому рекомендуется избегать прогулок в местах с высокой концентрацией пыльцы и после прогулок тщательно мыть морду и лапы питомца.

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