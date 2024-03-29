Названы опасности на улице для собак весной

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Весной клещи просыпаются после зимней спячки, и это время особенно опасно, так как они могут переносить различные болезни. Рекомендуется использовать специальные средства от клещей для обработки животного и избегать прогулок в лесных местах. Важно проверить питомца на наличие клещей после возвращения домой, пишет pravda.ru.
Также стоит быть внимательным к различным предметам, которые появляются на поверхности после таяния снега, таким как стекло, бутылки и другие опасные для животных вещи. Важно следить, чтобы питомец не получил травму или случайно не съел что-то опасное на улице.
Кроме того, весной происходит обработка растений химическими средствами, которые могут быть ядовитыми для собак. Необходимо избегать контакта питомца с такими растениями и следить, чтобы он не поедал их.
Еще одной опасностью весеннего периода является аллергия на цветущие растения и пыльцу. У животных могут возникать высыпания, зуд и насморк. Поэтому рекомендуется избегать прогулок в местах с высокой концентрацией пыльцы и после прогулок тщательно мыть морду и лапы питомца.