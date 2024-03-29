Небывалая жара ждет Россию и весь мир: феномен Эль-Ниньо накрыл Землю

Прошлая осень и зима в Новосибирске была небывало теплая. Столбики термометра показывали плюсовую температуру, затем она немного понизилась, а морозы держались всего пару недель. Снег выпал практически только к новому году. Вот и в конце марта в регионе сохраняются плюсовые температуры до +6. В апреле, по данным погодных сервисов, ожидается потепление до +17. Трудно представить, что будет, когда снег начнет экстремально таять, а вода выходить из берегов. Мы уже порассуждали на тему паводков в Новосибирской области и когда их ждать. Однако, такая температура продержится всего несколько дней. В среднем, второй месяц весны покажет максимум +8 днем и +3 ночью. А вот какие сюрпризы преподнесет погода в мае, пока неизвестно.