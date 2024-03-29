Небывалая жара ждет Россию и весь мир: феномен Эль-Ниньо накрыл Землю

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Эль-Ниньо — это естественно происходящее климатическое явление, которое связано с повышением температуры морской поверхности в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Эль-Ниньо возникает примерно каждые два-семь лет и продолжается обычно около девяти-двенадцати месяцев. При этом, при Ла-Нинья тепло уходит из атмосферы в океан, а при Эль-Ниньо — наоборот, из океана в атмосферу. Оно набирает силу с лета 2023 года.
Первое упоминание термина «Эль-Ниньо» произошло в 1892 году, когда капитан Камило Каррило рассказал на конгрессе Географического Общества о том, что перуанские моряки назвали теплое северное течение «Эль-Ниньо». В 1893 году Чарльз Тодд предположил, что засухи в Индии и Австралии происходят одновременно. Также в 1904 году Норман Локьер обратил внимание на связь теплого северного течения возле побережья Перу с наводнениями в этой стране. Впервые явления Южной осцилляции описал в 1923 году Гилберт Томас Уокер. Он ввел термины «Южная осцилляция», «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья», изучил циркуляцию воздуха в приэкваториальной зоне Тихого океана, которая теперь носит его имя. Долгое время это явление оставалось незамеченным, считая его региональным. Только к концу XX века стало ясно, что Эль-Ниньо связано с климатом планеты.
Климатологи предсказывают, что из-за Эль-Ниньо Земля может нагреться до рекордных температур. Если это явление продлится еще 12 месяцев, то в 2024 году будет установлен новый температурный рекорд.
Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, заявил, что явление Эль-Ниньо закончится в апреле и во второй половине года ожидается «холодная фаза» океанских течений. Однако климатологи подвергают этот факт сомнению, заявляя о продолжении явления до до апреля 2025 года.
Ученые, опубликовавшие свои исследования в журнале Scientific Reports, пришли к выводу, что глобальные летние и среднегодовые температуры в 2024 году могут установить рекордную жару и связано это все с тем же с феноменом Эль-Ниньо. Если Эль-Ниньо будет средней или сильной силы, то шансы на новые глобальные температурные рекорды и высокие летние температуры во многих регионах мира превышают 90%.
Особенно высокая жара ожидается в Бенгальском заливе, Южно-Китайском и Карибском морях. Средние температуры Земли в этом году могут быть на 1,03-1,2 градуса Цельсия выше, чем в середине XX века. Это повлияет на тропические и экваториальные районы Земли, а некоторые из них будут испытывать жару в течение 150-250 дней. Ранее эксперты прогнозировали, что будущее лето в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за Эль-Ниньо.
Прошлая осень и зима в Новосибирске была небывало теплая. Столбики термометра показывали плюсовую температуру, затем она немного понизилась, а морозы держались всего пару недель. Снег выпал практически только к новому году. Вот и в конце марта в регионе сохраняются плюсовые температуры до +6. В апреле, по данным погодных сервисов, ожидается потепление до +17. Трудно представить, что будет, когда снег начнет экстремально таять, а вода выходить из берегов. Мы уже порассуждали на тему паводков в Новосибирской области и когда их ждать. Однако, такая температура продержится всего несколько дней. В среднем, второй месяц весны покажет максимум +8 днем и +3 ночью. А вот какие сюрпризы преподнесет погода в мае, пока неизвестно.