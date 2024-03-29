О судьбе участка взорвавшегося дома на Линейной спросят жителей Новосибирска

Мэрия Новосибирска готовит документа на перезонирование земельного участка, где ранее находился пятиэтажный жилой дом с адресом Линейная, 39. Землю перевезут из категории жилой застройки в зону зеленых насаждений. Предполагается, что эту площадку сделают местом памяти о погибших жильцах дома. Но что конкретно там появится, в муниципалитете пока сказать не могут.