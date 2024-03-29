О судьбе участка взорвавшегося дома на Линейной спросят жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Мэрия Новосибирска готовит документа на перезонирование земельного участка, где ранее находился пятиэтажный жилой дом с адресом Линейная, 39. Землю перевезут из категории жилой застройки в зону зеленых насаждений. Предполагается, что эту площадку сделают местом памяти о погибших жильцах дома. Но что конкретно там появится, в муниципалитете пока сказать не могут.
«В дальнейшем с жителями отрабатывать — или мы делаем сквер, или детскую площадку в честь будущего… Я здесь точно сама не буду принимать никаких решений. Это должен быть консенсус», — сказала вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС.
Представительница муниципалитета не исключила, что решающими станут голоса родственников погибших людей.
В феврале 2024 начался судебный процесс над Евгением Кавуном и Ириной Урбах. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ)