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Взрыв унес жизни 15 человек

О судьбе участка взорвавшегося дома на Линейной спросят жителей Новосибирска

29 марта 2024, 07:53
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Взрыв унес жизни 15 человек
По словам вице-мэра Анны Терешковой, никакой жилой застройки там точно не будет. А вот что именно появится на месте трагедии, должны определить сами горожане

Мэрия Новосибирска готовит документа на перезонирование земельного участка, где ранее находился пятиэтажный жилой дом с адресом Линейная, 39. Землю перевезут из категории жилой застройки в зону зеленых насаждений. Предполагается, что эту площадку сделают местом памяти о погибших жильцах дома. Но что конкретно там появится, в муниципалитете пока сказать не могут.

«В дальнейшем с жителями отрабатывать — или мы делаем сквер, или детскую площадку в честь будущего… Я здесь точно сама не буду принимать никаких решений. Это должен быть консенсус», — сказала вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС.

Представительница муниципалитета не исключила, что решающими станут голоса родственников погибших людей.

Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске рано утром 9 февраля. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Виновных нашли довольно быстро, ими оказались лжегазовщики, которые ходили по квартирам и навязали свои услуги жителям. В августе 2023 года дом полностью снесли.

В феврале 2024 начался судебный процесс над Евгением Кавуном и Ириной Урбах. Их обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ)

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