Опубликовано расписание матчей международного хоккейного турнира в Новосибирске

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С 25 по 28 апреля в Новосибирске на «Сибирь-Арене» пройдет международный турнир по хоккею «Лига ставок Кубок будущего». На лед выйдут молодежные сборные РФ, Республики Беларусь, Казахстана и сборная Студенческой хоккейной лиги. Об этом сообщает Федерация хоккея России.
Билеты на матчи с участием сборной России стоят от 200 рублей. Для детей до 6 лет посещение бесплатное, но места в таком случае не предоставляются. Абонемент на турнир «3×3» дает возможность посетить четыре матча за цену от 200 рублей.
25 апреля на лед выйдут команды Казахстана и Беларуси, затем Россия сыграет со сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). 26 апреля С СХЛ сразится Беларусь, после сборная России встретится с Казахстаном. 27 апреля пройдет турнир «3×3». В заключительный день турнира, 28 апреля, сразятся Казахстан и СХЛ. Завершится турнир встречей России и Беларуси.
«Лига Ставок Кубок Будущего 2023» прошла в ноябре в Санкт-Петербурге.
В марте в хоккейном клубе «Сибирь» полностью обновили руководство. Гендиректором клуба стал Лев Крутохвостов. Спортивным директором стал бывший генеральный менеджер московского клуба «Динамо» Андрей Меркулов. Исполнительным директором поставили бывшего замдиректора по эксплуатации ГАУ «Сибирь-Арена» Андрея Глазкова.
В феврале стало известно, что ХК «Сибирь» не вышел в плей-офф КХЛ.