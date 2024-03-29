Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Впервые с 2010 года у «Сибири» поменялся генеральный директор. Все эти годы, в течение 14 лет, эту должность занимал Кирилл Фастовский. Дмитрий Ерыкалов считает, что он выполнил свою задачу — вместе с ним команда достигла небывалых для себя высот.
«Фастовский — довольно авторитетный и уважаемый управленец, который приехал в 2010 году из Москвы. При нем „Сибирь“ в 2015 году добилась лучшего результата в своей истории, выиграв бронзовые медали в чемпионате России КХЛ. Но в этом году „Сибирь“ не выполнила задачу — не пробилась в плей-офф, и с генеральным директором контракт не продлили», — говорит эксперт.
Справка
Дмитрий Ерыкалов — спортивный обозреватель, автор тематических изданий Sport24, «Чемпионат», основатель телеграм-канала «Ерыкаловщина».
Генеральным директором ХК «Сибирь» назначен Лев Крутохвостов. Также в клубе изменили саму структуру управления. Помимо генерального директора, назначены исполнительный директор Андрей Глазков и спортивный директор Виктор Меркулов. И если раньше генеральный директор отвечал за все процессы в клубе, то сейчас его обязанности поделили между тремя директорами.
«Лев Крутохвостов ранее не занимал руководящую должность в каком-либо клубе, поэтому для него это первый опыт. Плюс в том, что он работал вместе с предыдущим гендиректором в другой организации, и его могут ввести в курс дела. Думаю, ему понадобится какое-то время на адаптацию к новой роли. Последняя его должность — директор школы „Сибири“, где он проработал всего год, и не сказать, что он успел сделать какие-то важные шаги, чтобы сделать выводы о его работе», — говорит Дмитрий Ерыкалов.
Собеседник уверен: важно, чтобы все три руководителя закрывали свои направления.
Справка
Лев Игоревич Крутохвостов родился 14 июля 1978 года в поселке Чик Коченёвского районе Новосибирской области. Мастер спорта России. Бывший директор школы по хоккею «Сибирь» и бывший помощник Фастовского по спортивным вопросам новосибирского филиала Федерации хоккея России.
29 марта стало известно, что пост главного тренера «Сибири» займет Анвар Гатиятулин. С 2015 по 2023 годы он тренировал челябинский «Трактор», при нем команда дважды становилась бронзовым призером КХЛ. Дмитрий Ерыкалов считает выбор главного тренера для «Сибири» вполне удачным и обоснованным.
«Главное — что он с челябинским „Трактором“, который по финансовым возможностям, примерно равен „Сибири“, завоевывал бронзовые медали чемпионата России. Доводил до полуфинала. Это довольно хороший результат. Можно сказать, что он с этим составом команды прыгал выше головы. Это тренер, который проповедует оборонительный стиль игры. Не самый зрелищный, но надежный. Возможно, не будет много заброшенных шайб, но у него на первом месте стоит результат, которого не было в прошлом сезоне у „Сибири“. Ну и значимая строчка в его резюме — что он работал тренером сборной России по хоккею, не главным, но помощником — это тоже знак качества», — считает эксперт.
Но именно надежный стиль игры стал причиной увольнения Гатиятулина с поста главного тренера «Трактора». Последние полгода он был безработным.
«Руководство „Трактора“ требовало от него играть в зрелищный атакующий хоккей, а у него другие взгляды на игру, он не смог перестроиться, измениться, он довольно консервативный человек».
По словам спортивного обозревателя, сейчас Гатиятулин находится на стажировке в НХЛ в Канаде — сильнейшей хоккейной лиге мира.
«Набирается опыта и, можно сказать, свежести взгляда», — резюмировал Ерыкалов.
Справка
Анвар Рафаилович Гатиятулин родился 21 марта 1976 года в Челябинске. Мастер спорта России. Заслуженный тренер России.