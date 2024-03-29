Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба

Впервые с 2010 года у «Сибири» поменялся генеральный директор. Все эти годы, в течение 14 лет, эту должность занимал Кирилл Фастовский. Дмитрий Ерыкалов считает, что он выполнил свою задачу — вместе с ним команда достигла небывалых для себя высот.