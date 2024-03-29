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Пескобазы на этом месте работают не первое десятилетие

Пескобазы ликвидируют для продления набережной до Заельцовского бора — суды неизбежны

29 марта 2024, 05:35
Фото: 2GIS
Пескобазы на этом месте работают не первое десятилетие

В Новосибирске для продления набережной отберут землю у пескобаз

Частные пескобазы мешают строительству набережной, но арендуют землю законно. Несмотря на это, муниципалитет решил выселить коммерсантов с берега Оби

Мэрия Новосибирска приняла решение о разрыве в одностороннем порядке договоров аренды земельных участков с двумя частными пескобазами, расположенными на правом берегу Оби, недалеко от Димитровского моста. 4 апреля Горзеленхоз обратиться в профильную комиссию горсовета с просьбой о резервации этой земли для муниципальных нужд.

«После того как будет принято решение на комиссии, наши земельщики (городской департамент земельных и имущественных отношений, прим. ред.) должны будут расторгнуть с ними договоры. Возможно, пескобазы захотят уйти в суды. Но я думаю, это сильно не скажется на реализации проекта. Пока мы разработаем концепцию, пока сам проект, суды к этому времени точно закончатся, и не будет никаких помех», — заявила вице-мэр Анна Терешкова в пятницу, 29 марта, в пресс-центре ТАСС.

Уже готово техническое задание на продление набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора. Проект предполагается реализовать в партнерстве с застройщиками. Однако на днях стало известно, что мэрия продлила договоры с пескобазами на аренду земли вплоть до 2028 года. Как сообщалось ранее, муниципалитет не нашел правовых оснований для отказа в пролонгации документов

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#Новосибирск#Суд#Благоустройство#Набережная#Пескобазы
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