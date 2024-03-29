Пескобазы ликвидируют для продления набережной до Заельцовского бора — суды неизбежны

Уже готово техническое задание на продление набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора. Проект предполагается реализовать в партнерстве с застройщиками. Однако на днях стало известно, что мэрия продлила договоры с пескобазами на аренду земли вплоть до 2028 года. Как сообщалось ранее, муниципалитет не нашел правовых оснований для отказа в пролонгации документов