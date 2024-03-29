Погода на выходные: дождь, снег и ветер — какие еще сюрпризы ожидать в конце марта

Gismeteo прогнозирует в субботу ночью +2, днем +4, вечером +1. Также пройдет дождь со снегом, кроме вечера. В воскресенье ночью похолодает до -2, а днем потеплеет до +2. В это же время пройдет небольшой дождь со снегом.