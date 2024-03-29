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Published Сегодня, 02:04

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Updated Сегодня, 02:06

Какая будет погода

Погода на выходные: дождь, снег и ветер — какие еще сюрпризы ожидать в конце марта

29 марта 2024, 02:04
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Какая будет погода

Дождь, снег и ветер ожидаются на выходных в Новосибирске

В Новосибирск пришло потепление до +6 градусов. Снег начал таять, на дорогах появились лужи и грязь. Atas.info узнал, какая будет погода на ближайшие выходные.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в субботу, 30 марта ожидается +4…+6 и днем и ночью. Временами синоптики обещают небольшие дожди, а ночью еще и мокрый снег. В воскресенье, 31 марта прогнозируют 0…-2 ночью и +4…+6 днем. Ветер будет сильнее обычного: порывы ночью могут достигать 17 м/с, а днем — 14 м/с.

Фото: meteo-nso.ru

Сайт World-weather обещает в субботу ночью +2, а днем +4. Весь день будет идти дождь. В ночь на воскресенье ожидается +1 и +2 ночью. Снег.

Фото: weather.ru

Сервис «Яндекс.Погода» обещает в ночь на 30 марта +2, а днем +4. Весь день сохранится дождь. А вот 31 числа станет немного прохладнее: 0 ночью и +1 днем, при этом будет идти небольшой снег.

Gismeteo прогнозирует в субботу ночью +2, днем +4, вечером +1. Также пройдет дождь со снегом, кроме вечера. В воскресенье ночью похолодает до -2, а днем потеплеет до +2. В это же время пройдет небольшой дождь со снегом.

Напомним, ранее мы узнали даты отключения отопления за последние восемь лет. В этом году, из-за раннего потепления, его могут отключить раньше мая.

Когда в Новосибирске отключат отопление в 2024 году — даты за последние 8 лет
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