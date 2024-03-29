Полиция раскрыла подробности задержания экс-гендиректора ФК «Новосибирск»

Преступления по ч. 3 статьи 159 УК РФ классифицируются как мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере. Согласно статье, речь идет о сумме от 250 тысяч до 1 млн рублей. Максимальное наказание — лишение свободы до 6 лет.