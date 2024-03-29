Полиция раскрыла подробности задержания экс-гендиректора ФК «Новосибирск»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:44
В Новосибирске задержали бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.
«Сотрудниками Главного следственного Управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ „Мошенничество“», — сказано в сообщении.
Оперативные мероприятия проводят сотрудники регионального УФСБ.
Преступления по ч. 3 статьи 159 УК РФ классифицируются как мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере. Согласно статье, речь идет о сумме от 250 тысяч до 1 млн рублей. Максимальное наказание — лишение свободы до 6 лет.
Андрей Перлов управлял футбольным клубом «Новосибирск» с 2020-го по 2022 год.