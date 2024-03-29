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Утверждается, что водитель был пьян

Пьяный новосибирец протаранил припаркованные авто на «Европейском берегу»

29 марта 2024, 01:22
Фото: Евроберег инфо/ТГ-канал
Утверждается, что водитель был пьян
В Новосибирске автомобилист во дворе дома Октябрьского района устроил местным жителям неприятный сюрприз. Он протаранил несколько машин на парковке.

Все случилось вечером 28 марта в микрорайоне «Европейский берег». Как сообщили очевидцы в соцсетях, предположительно пьяный водитель управлял автомобилем Hyundai Solaris. Он протаранил как минимум три припаркованных авто, а затем решил скрыться с места ДТП.

Однако, у дома №24 по улице Владимира Заровного, его задержал экипаж ДПС. Машина не могла ехать из-за серьезного повреждения. Полицейские приехали за несколько минут. В соцсетях пользователи предположили, что госавтоинспекторы уже гнались за этим водителем.

Оперативно в ГИБДД региона информацию не прокомментировали. Подробности выясняются.

Фото: Евроберег инфо/ТГ-канал

Напомним, ранее 25 марта в Ленинском районе водитель-пенсионер выезжал с парковки и на полной скорости влетел в подъезд, задев свою пожилую соседку. Женщина получила серьезные травмы и едва выжила.

72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Гибдд#ДПС#Эмилия Губарева
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