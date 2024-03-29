Пьяный новосибирец протаранил припаркованные авто на «Европейском берегу»

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Все случилось вечером 28 марта в микрорайоне «Европейский берег». Как сообщили очевидцы в соцсетях, предположительно пьяный водитель управлял автомобилем Hyundai Solaris. Он протаранил как минимум три припаркованных авто, а затем решил скрыться с места ДТП.
Однако, у дома №24 по улице Владимира Заровного, его задержал экипаж ДПС. Машина не могла ехать из-за серьезного повреждения. Полицейские приехали за несколько минут. В соцсетях пользователи предположили, что госавтоинспекторы уже гнались за этим водителем.
Оперативно в ГИБДД региона информацию не прокомментировали. Подробности выясняются.
Напомним, ранее 25 марта в Ленинском районе водитель-пенсионер выезжал с парковки и на полной скорости влетел в подъезд, задев свою пожилую соседку. Женщина получила серьезные травмы и едва выжила.