Пьяный новосибирец протаранил припаркованные авто на «Европейском берегу»

Однако, у дома №24 по улице Владимира Заровного, его задержал экипаж ДПС. Машина не могла ехать из-за серьезного повреждения. Полицейские приехали за несколько минут. В соцсетях пользователи предположили, что госавтоинспекторы уже гнались за этим водителем.