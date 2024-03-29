Работник новосибирского СТО угнал автомобиль клиента, чтобы покататься

19 января в центре Новосибирска сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Мазда 3». Сидевший в нем 32-летний мужчина сказал, что документов у него на машину нет, потому что она не его. Он работает на станции техобслуживания и решил покататься на автомобиле, оставленном клиентом для ремонта.