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На сотрудника СТО завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ

Работник новосибирского СТО угнал автомобиль клиента, чтобы покататься

29 марта 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
На сотрудника СТО завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ
Мужчина сел за руль чужого автомобиля, оставленного на ремонт и нарезал круги по центру Новосибирска. За поездку ему грозит до 5 лет лишения свободы.

19 января в центре Новосибирска сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Мазда 3». Сидевший в нем 32-летний мужчина сказал, что документов у него на машину нет, потому что она не его. Он работает на станции техобслуживания и решил покататься на автомобиле, оставленном клиентом для ремонта.

На сотрудника СТО завели уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет. Уголовное дело направили в суд.

Та самая «Мазда 3», на которой так хотел покататься сотрудник СТОТа самая «Мазда 3», на которой так хотел покататься сотрудник СТО
Та самая «Мазда 3», на которой так хотел покататься сотрудник СТО
Фото: прокуратура по Новосибирской области
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Ранее страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в Новосибирске. Хотя количество угонов автомобилей уменьшилось в два раза, самыми востребованными у преступников остаются Hyundai, Kia и Mercedes-Benz.

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#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Угон#Наказание#Алёна Рогонова
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