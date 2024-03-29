Работник новосибирского СТО угнал автомобиль клиента, чтобы покататься

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
19 января в центре Новосибирска сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Мазда 3». Сидевший в нем 32-летний мужчина сказал, что документов у него на машину нет, потому что она не его. Он работает на станции техобслуживания и решил покататься на автомобиле, оставленном клиентом для ремонта.
На сотрудника СТО завели уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет. Уголовное дело направили в суд.
Ранее страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в Новосибирске. Хотя количество угонов автомобилей уменьшилось в два раза, самыми востребованными у преступников остаются Hyundai, Kia и Mercedes-Benz.