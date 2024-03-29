Рассада, баня и свежий воздух: найдены самые дорогие дачи в Новосибирске

В селе Новолуговое продается дача. Площадь дома — 115 кв. м., а площадь участка — 8 соток. Продавец завлекает покупателей тем, что недвижимость находится вдали от городской суеты. В доме есть три комнаты, кухня-гостиная, сан-узел и ванная. На участке есть гараж, котельная, баня с комнатой для отдыха, а также огород, засеянный ягодами и цветами. В двух минутах ходьбы располагается река Иня. Соседи приветливые, а жить на даче можно круглогодично.