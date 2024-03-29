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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Какая дача самая дорогая

Рассада, баня и свежий воздух: найдены самые дорогие дачи в Новосибирске

29 марта 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney
Какая дача самая дорогая
В Новосибирске и области продают квартиры, коттеджи, а также дачи. Средняя их цена начинается от 1-3 млн рублей. Atas.info нашел самые дорогие участки и выяснил, что в них особенного.

Рядом — река Иня

В селе Новолуговое продается дача. Площадь дома — 115 кв. м., а площадь участка — 8 соток. Продавец завлекает покупателей тем, что недвижимость находится вдали от городской суеты. В доме есть три комнаты, кухня-гостиная, сан-узел и ванная. На участке есть гараж, котельная, баня с комнатой для отдыха, а также огород, засеянный ягодами и цветами. В двух минутах ходьбы располагается река Иня. Соседи приветливые, а жить на даче можно круглогодично.

  • Цена — 12 800 000 рублей.
Дача находится в селе НоволуговоеДача находится в селе Новолуговое
Дача находится в селе НоволуговоеДача находится в селе Новолуговое
Дача находится в селе НоволуговоеДача находится в селе Новолуговое
Дача находится в селе НоволуговоеДача находится в селе Новолуговое
Дача находится в селе НоволуговоеДача находится в селе Новолуговое
Дача находится в селе Новолуговое
Фото: novosibirsk.n1.ru

Первая береговая линия

В Краснообске продают дачу на первой береговой линии. Площадь дома — 65 квадратов, а участка — 5 соток. На территории есть баня, купель, , беседка, гараж для лодки с выходом к реке Обь. Рядом можно загорать на песчаном берегу, ловить рыбу или наслаждаться видами. Продавец обещает, что берег под дом был капитально укреплен.

  • Цена — 7 800 000 рублей.
Фото снаружи — нетФото снаружи — нет
Дача располагается за городом Дача располагается за городом
Дача располагается за городом Дача располагается за городом
Дача располагается за городом Дача располагается за городом
Дача располагается за городом Дача располагается за городом
Фото снаружи — нет
Фото: novosibirsk.n1.ru

Участок с яблонями и цветами

В Матвеевке продают дом площадью в 60 квадратов и участком в 16 соток. Дача находится у леса, но вблизи города. На участке расположены два жилых дома (2-этажный кирпичный и 1-этажный деревянный из бруса). На территории есть гараж, баня, теплицы, небольшой бассейн. В бане есть комната отдыха с камином, кладовая. На даче высажены яблони, смородина, малина, крыжовник, жимолость, ирга, клубника. Много декоративных растений и цветов: сирень, розы, пионы, клематисы, ирисы сортовые, лилии, лилейники, сентябринки, хризантемы, тюльпаны, гортензии. Дача расположена вдали от шумных дорог, обеспечивает спокойный отдых в красивом месте в экологически чистом районе.

  • Цена — 7 500 000 рублей.
Дача стоит 7 млнДача стоит 7 млн
Дача стоит 7 млн

Дом с современным ремонтом

В СНТ ''Бытовик» продают двухэтажную дачу площадью 123 кв. м., а ее участок оценили в 10 соток. Дом подходит для круглогодичного проживания. Внутри есть кухня-гостиная, четыре комнаты. Сделан ремонт. На территории есть два гаража, теплицы, хозпостройки. Большая детская площадка, оборудованная и с качественным покрытием. Садовое общество охраняется, дороги в зимнее время чистят, сообщает продавец.

  • Цена — 6 700 000 рублей.
На даче сделан ремонтНа даче сделан ремонт
На даче сделан ремонтНа даче сделан ремонт
На даче сделан ремонтНа даче сделан ремонт
На даче сделан ремонтНа даче сделан ремонт
На даче сделан ремонтНа даче сделан ремонт
На даче сделан ремонтНа даче сделан ремонт
На даче сделан ремонт
Фото: https://novosibirsk.n1.ru
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