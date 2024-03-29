Рассада, баня и свежий воздух: найдены самые дорогие дачи в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В селе Новолуговое продается дача. Площадь дома — 115 кв. м., а площадь участка — 8 соток. Продавец завлекает покупателей тем, что недвижимость находится вдали от городской суеты. В доме есть три комнаты, кухня-гостиная, сан-узел и ванная. На участке есть гараж, котельная, баня с комнатой для отдыха, а также огород, засеянный ягодами и цветами. В двух минутах ходьбы располагается река Иня. Соседи приветливые, а жить на даче можно круглогодично.
В Краснообске продают дачу на первой береговой линии. Площадь дома — 65 квадратов, а участка — 5 соток. На территории есть баня, купель, , беседка, гараж для лодки с выходом к реке Обь. Рядом можно загорать на песчаном берегу, ловить рыбу или наслаждаться видами. Продавец обещает, что берег под дом был капитально укреплен.
В Матвеевке продают дом площадью в 60 квадратов и участком в 16 соток. Дача находится у леса, но вблизи города. На участке расположены два жилых дома (2-этажный кирпичный и 1-этажный деревянный из бруса). На территории есть гараж, баня, теплицы, небольшой бассейн. В бане есть комната отдыха с камином, кладовая. На даче высажены яблони, смородина, малина, крыжовник, жимолость, ирга, клубника. Много декоративных растений и цветов: сирень, розы, пионы, клематисы, ирисы сортовые, лилии, лилейники, сентябринки, хризантемы, тюльпаны, гортензии. Дача расположена вдали от шумных дорог, обеспечивает спокойный отдых в красивом месте в экологически чистом районе.
В СНТ ''Бытовик» продают двухэтажную дачу площадью 123 кв. м., а ее участок оценили в 10 соток. Дом подходит для круглогодичного проживания. Внутри есть кухня-гостиная, четыре комнаты. Сделан ремонт. На территории есть два гаража, теплицы, хозпостройки. Большая детская площадка, оборудованная и с качественным покрытием. Садовое общество охраняется, дороги в зимнее время чистят, сообщает продавец.