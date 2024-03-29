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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Андрей Перлов управлял футбольным клубом «Новосибирск» с 2020-го по 2022 год

Суд заключил под стражу экс-директора ФК «Новосибирск» на два месяца

29 марта 2024, 09:58
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Андрей Перлов управлял футбольным клубом «Новосибирск» с 2020-го по 2022 год
Андрея Перлова обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

29 марта Центральный районный суд избрал меру пресечения бывшему генеральному директору футбольного клуба «Новосибирск» Андрею Перлову. Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области, Перлова заключили под стражу на два месяца, до 23 мая 2024 года.

Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»
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В отношении Перлова возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Речь в статье идет о мошенничестве на сумму от 250 тысяч до 1 млн рублей. Максимальные санкции — лишение свободы до 6 лет.

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Андрей Перлов — победитель XXV Олимпийских игр 1992 года по спортивной ходьбе. В 1996 году закончил спортивную карьеру. Работал замруководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, исполнительным директором Федерации футбола НСО, с 2020-го по 2022 год был генеральным директором ФК «Новосибирск».

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