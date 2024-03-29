Тест ДНК выдал отчима, от которого забеременела и родила новосибирская школьница

В одном из сел Новосибирской области произошел шокирующий случай — 14-летняя девочка Надя* забеременела от своего отчима. Ситуация была обнаружена учителями, которые заметили, что живот девочки стал расти. Когда классный руководитель попыталась разговорить школьницу, та настоятельно отрицала свою беременность. Мать девочки также отвергла подозрения, утверждая, что это всего лишь особенность фигуры и все в порядке.