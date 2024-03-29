Тест ДНК выдал отчима, от которого забеременела и родила новосибирская школьница

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В одном из сел Новосибирской области произошел шокирующий случай — 14-летняя девочка Надя* забеременела от своего отчима. Ситуация была обнаружена учителями, которые заметили, что живот девочки стал расти. Когда классный руководитель попыталась разговорить школьницу, та настоятельно отрицала свою беременность. Мать девочки также отвергла подозрения, утверждая, что это всего лишь особенность фигуры и все в порядке.
Однако, ситуация продолжала ухудшаться, и школа привлекла социальные службы и полицию. В конце концов, мать согласилась на проведение теста, который подтвердил беременность девочки. Следствие выяснило, что отчим Нади — Денис Козочкин, был отцом этого ребенка. Его арестовали. Он утверждал, что происходящее — недоразумение, и до последнего момента в селе не было известно, кто является отцом ребенка.
Школьница родила дочку через две недели после ареста отчима, и ДНК-тест подтвердил его отцовство. На суде он признал свою вину и был приговорен к 8 годам тюремного заключения за совращение падчерицы, пишет КП-Новосибирск. Семья остается под присмотром опеки и администрации.
*имя изменено