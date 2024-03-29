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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Сейчас уже идет голосование за объекты благоустройства в 2025 году

В мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства на 2024 год

29 марта 2024, 13:33
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Сейчас уже идет голосование за объекты благоустройства в 2025 году
На благоустройство общественных городских пространств в текущем году планируется направить более 230 млн рублей из бюджетов разных уровней

Федеральная поддержка муниципальных инициатив дала импульс для развития общественных пространств Новосибирска, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. За последние году кардинально преображены Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк. В этом году завершается благоустройство парка «Каменка».

Продолжается развитие уже благоустроенных объектов. В 2024 году, с учетом мнения горожан, в парке «Арена» появится площадка для игры в баскетбол, построят выходы к реке и экотропы к местам выхода на поверхность древних горных пород.

Начнется разработка дизайн-проекта парка «Усть-Тула», который соединит парки «Арена» и «Бугринская роща». Будет завершена реконструкция Первомайского сквера, в микрорайоне «Аэропорт» благоустроят зеленую зону, названную в честь композитора Эдуарда Артемьева, который родился в Новосибирске. В будущем сквере, по согласованию с родственника Артемьева, будут звучать произведения музыканта.

В этом году начнутся работы в сквере на улице Фадеева, продолжат благоустройство в сквере Героев Донбасса и на аллее Грибоедова, идет разработка проекта устройства скверов на улице Высоцкого.

Анна Терешкова напомнила, что сейчас идет онлайн-голосование по выбору зеленой зоны, которая будет благоустроена в 2025 году

В список предлагаемых для голосования территорий вошли по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска.

«Мы очень ждём ваших голосов. Важно, чтобы каждый новосибирец мог высказать своё мнение. Голосование завершится 30 апреля, и победителем может стать любой из восьми объектов», — обратилась к новосибирцам Анна Терешкова.

Объекты, участвующие в голосовании:

В Октябрьском районе это сквер «Зыряновский», в Кировском районе –набережная на ул. Саввы Кожевникова, в Дзержинском районе — сквер имени Калинина, в Советском районе — набережная вдоль Обского водохранилища, в Ленинском — парк имени Кирова, в Центральном округе — Ельцовский парк, в Первомайском районе территория вокруг безымянного озера, в Калининском районе — парк «Сосновый бор».

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