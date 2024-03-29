В Новосибирске из-за ветра не смог приземлиться самолет из Китая

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Грузовой самолет прибыл из китайского города Чжэнчжоу. Борт принадлежит компании «Волга-Днепр». В аэрохабе подтвердили информацию.
“Борт из КНР отправлен на запасной аэродром в Барнауле. Причиной отправки стал сильный ветер», — рассказала Atas.Info руководитель пресс-службы аэропорта Толмачево Олеся Верба.
На данный момент аналогичных инцидентов не зафиксировано. Аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, что самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Чите из-за плохого самочувствия пассажира.