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Самолет не смог приземлиться из-за сильного ветра

В Новосибирске из-за ветра не смог приземлиться самолет из Китая

29 марта 2024, 08:31
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Самолет не смог приземлиться из-за сильного ветра

В новосибирском Толмачево отменили посадку китайского борта из-за ветра

В международном аэропорту Толмачево не осуществилась посадка грузового борта из КНР. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Грузовой самолет прибыл из китайского города Чжэнчжоу. Борт принадлежит компании «Волга-Днепр». В аэрохабе подтвердили информацию.

Борт из КНР отправлен на запасной аэродром в Барнауле. Причиной отправки стал сильный ветер», — рассказала Atas.Info руководитель пресс-службы аэропорта Толмачево Олеся Верба.

На данный момент аналогичных инцидентов не зафиксировано. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Чите из-за плохого самочувствия пассажира.

Самолет S7 экстренно сел в аэропорту Читы из-за пассажира, которому резко стало плохо
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Аэропорт Толмачево#Александр Ляхов
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