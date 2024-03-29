В Новосибирске приступают к проектированию центральной части парка «Усть-Тула»

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Дизайн-проект центральной части будущего парка «Усть-Тула» начали готовить в Новосибирске. Речь идет о территории, примыкающей к реке Тула, где планируется разместить фестивальную поляну, зону исторической реконструкции, детский технопарк, который так же будет ориентирован на знакомство с историей Сибири.
«Приходя в парк, ты можешь посмотреть, как жила Сибирь до 18-19 века. Наше задача воссоздать эту жизнь, чтобы дети учились на нашей истории, могли сами смастерить какую-то лодку, и в том числе, чтобы это можно было бы использовать в будущем для обучения», — сообщила вице-мэр Анна Терешкова в пресс-центре агентства ТАСС.
По словам представителя муниципалитета, площадь парка «Усть-Тула» составит около 150 гектаров, а вместе с примыкающей к нему Бугринской рощей — 370 гектаров.
Анна Терешкова затруднилась оценить затраты на создание парка, отметив, что уровень необходимого финансирования станет понятен после завершения проектных работ. На создание парка уйдет не менее пяти лет, добавила вице-мэр.
Ранее мы рассказывали о том, что планы чиновников по строительству в зеленой зоне вызывают протест местных жителей. Вместо вырубки Бугринского леса люди требуют создать в нем природный парк и придать ему статус особо охраняемой природной территории.