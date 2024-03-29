В Новосибирске проектируется новый коллайдер — он стоит половину СКИФа

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Новый коллайдер будет электрон-позитронный энергией пучка от 1 до 2,2 гигаэлектрон-вольт. При этом ученые хотят сделать его как можно более дешевым и удобным в эксплуатации.
«Если говорить об энергии пучка, то это энергия от 1 ГэВ до 2,1 или 2,2 ГэВ, там светимость на порядок выше, чем достигнутая раньше», — цитирует «Интерфакс» заместителя директора института Евгения Левичева.
Проект планируется подготовить за три года. К тому времени будет выведен из эксплуатации старый коллайдер — ВЭПП-4. Благодаря новой разработке потребности физиков в данной сфере будут закрыты на 20 лет. На нем планируется проводить эксперименты в области сильного взаимодействия и поиска экзотических форм материи.