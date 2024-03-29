В Новосибирске проектируется новый коллайдер — он стоит половину СКИФа

Проект планируется подготовить за три года. К тому времени будет выведен из эксплуатации старый коллайдер — ВЭПП-4. Благодаря новой разработке потребности физиков в данной сфере будут закрыты на 20 лет. На нем планируется проводить эксперименты в области сильного взаимодействия и поиска экзотических форм материи.