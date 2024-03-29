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В Новосибирске разработают уникальный коллайдер

В Новосибирске проектируется новый коллайдер — он стоит половину СКИФа

29 марта 2024, 09:47
Фото: Артем Шершнев / 1MI
В Новосибирске разработают уникальный коллайдер

Новосибирские ученые спроектируют новый коллайдер за 24 млрд рублей

В Институте ядерной физики СО РАН начали проектировать новый коллайдер. В настоящий момент в мире отсутствуют его аналоги. Стоимость проекта может превысить 24 миллиарда рублей.

Новый коллайдер будет электрон-позитронный энергией пучка от 1 до 2,2 гигаэлектрон-вольт. При этом ученые хотят сделать его как можно более дешевым и удобным в эксплуатации.

«Если говорить об энергии пучка, то это энергия от 1 ГэВ до 2,1 или 2,2 ГэВ, там светимость на порядок выше, чем достигнутая раньше», — цитирует «Интерфакс» заместителя директора института Евгения Левичева.

Проект планируется подготовить за три года. К тому времени будет выведен из эксплуатации старый коллайдер — ВЭПП-4. Благодаря новой разработке потребности физиков в данной сфере будут закрыты на 20 лет. На нем планируется проводить эксперименты в области сильного взаимодействия и поиска экзотических форм материи.

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