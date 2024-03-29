В Новосибирске спасли ногу девочки, которая застряла между деревьев — кадры спасения

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Днем 28 марта в Ленинском районе Новосибирска 12-летняя девочка застряла между стволами деревьев, растущих из одного места. Неизвестно, как там она оказалась, но выбраться самостоятельно не смогла. На место вызвали спасателей МАСС.
Инцидент произошел в сквере «Бульвар Победы» на улице Троллейной. Спасатели при помощи инструмента раздвинули плотно прилегающие стволы деревьев и освободили подростка. Пострадавшую передали медикам.