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12-летняя девочка застряла в дереве 28 марта 2024

В Новосибирске спасли ногу девочки, которая застряла между деревьев — кадры спасения

29 марта 2024, 06:24
Фото: МАСС
12-летняя девочка застряла в дереве 28 марта 2024

В Новосибирске спасли ногу девочки, которая застряла между деревьев

Неизвестно, как там она оказалась, но выбраться самостоятельно не смогла. На место вызвали спасателей МАСС.

Днем 28 марта в Ленинском районе Новосибирска 12-летняя девочка застряла между стволами деревьев, растущих из одного места. Неизвестно, как там она оказалась, но выбраться самостоятельно не смогла. На место вызвали спасателей МАСС.

Инцидент произошел в сквере «Бульвар Победы» на улице Троллейной. Спасатели при помощи инструмента раздвинули плотно прилегающие стволы деревьев и освободили подростка. Пострадавшую передали медикам.

Видео: МАСС
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