Андрей Перлов был генеральным директором ФК «Новосибирск» с 2020 по 2022 год. Ему 62 года.

Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов. Как сообщали Atas.info источники в правоохранительных органах, задержание проводили сотрудники ФСБ. Официальной информации пока нет. По информации телеграм канала «Экстренный НСК», у силовых ведомств возникли вопросы к бюджету ФК «Новосибирск» в бытность Перлова гендиректором. Андрей Перлов был генеральным директором ФК «Новосибирск» с 2020 по 2022 год. Ему 62 года. Андрей Перлов родился 12 декабря 1961 года в Новосибирске. Советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе. Шестикратный чемпион СССР. Читайте также: В Новосибирск привезли Золотой мяч легенды футбола Льва Яшина В Новосибирске в апреле проведут международный турнир по хоккею Опубликовано расписание матчей международного хоккейного турнира в Новосибирске