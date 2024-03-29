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Андрей Перлов был генеральным директором ФК «Новосибирск» с 2020 по 2022 год.

Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»

29 марта 2024, 03:31
Фото: 1MI, fcnsk.com
Андрей Перлов был генеральным директором ФК «Новосибирск» с 2020 по 2022 год.
Андрей Перлов был генеральным директором ФК «Новосибирск» с 2020 по 2022 год. Ему 62 года.

Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов. Как сообщали Atas.info источники в правоохранительных органах, задержание проводили сотрудники ФСБ. Официальной информации пока нет.

По информации телеграм канала «Экстренный НСК», у силовых ведомств возникли вопросы к бюджету ФК «Новосибирск» в бытность Перлова гендиректором.

Андрей Перлов был генеральным директором ФК «Новосибирск» с 2020 по 2022 год. Ему 62 года.

Андрей Перлов родился 12 декабря 1961 года в Новосибирске. Советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе. Шестикратный чемпион СССР.

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