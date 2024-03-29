Запись детей в первый класс начнется с 1 апреля 2024: какие будут изменения

Правила записи в первый класс в 2024 году немного изменились. Теперь каждый регион самостоятельно определяет момент начала приемной кампании. Как сообщили в новосибирской мэрии, записывать детей в школы можно будет с 1 апреля 2024. Запись поделена на два этапа. На первом: с 1 апреля по 30 июня заявления принимаются от семей, закрепленных к определенной школе или от семей, имеющих право на льготы при зачислении. На втором: с 6 июля заполняются все свободные места и заявления можно подать уже в любую школу, независимо от места регистрации ребенка.