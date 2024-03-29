Запись детей в первый класс начнется с 1 апреля 2024: какие будут изменения

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Правила записи в первый класс в 2024 году немного изменились. Теперь каждый регион самостоятельно определяет момент начала приемной кампании. Как сообщили в новосибирской мэрии, записывать детей в школы можно будет с 1 апреля 2024. Запись поделена на два этапа. На первом: с 1 апреля по 30 июня заявления принимаются от семей, закрепленных к определенной школе или от семей, имеющих право на льготы при зачислении. На втором: с 6 июля заполняются все свободные места и заявления можно подать уже в любую школу, независимо от места регистрации ребенка.
Для приема в школу необходимо предоставить базовый набор документов, включая паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания. Школа также может запросить дополнительные документы, такие как копии документов старших сестер или братьев, справки с работы родителей и другие.
Школа имеет право отказать в приеме документов, если они заполнены неправильно, нет свободных мест или заявление подано не вовремя. Также может быть отказано, если заявление подал человек, не являющийся его родителем или официальным опекуном.
Есть несколько способов подачи заявления:
Как мы уже сказали, первоочередно в школы записываются дети по прописке, а на втором этапе у родителей есть возможность выбрать учебное заведение по разным критериям. Перед выбором школы важно определиться с тем, какой тип образования подходит вашему ребенку. Для начала ознакомьтесь с:
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, посетите школу заранее и оцените ее атмосферу. Лучше всего приведете туда ребенка в последнюю очередь, чтобы не травмировать его лишней информацией.
Границы возраста для зачисления в первый класс на учебный год 2024-2025 достаточно гибкие. Минимальный возраст — 6 лет, максимальный — 8 лет. Однако школа может рассмотреть и других детей по заявлению родителей, если они соответствуют определенным требованиям.
Есть также категории, имеющие преимущественное или внеочередное право приема. К ним относятся дети работников полиции, МЧС, ФСИН, других ведомств и военнослужащих. Братья и сестры действующих учеников также имеют преимущество. Внеочередное право предоставляется для школ-интернатов и кадетских корпусов.
Важно помнить, что льготы предоставляются только при поступлении в школу по району. Также каждый регион может установить свои особые условия для предоставления преимущественного права.
Сами изменения — не существенные. В перечень льготников, которым теперь положено внеочередное право на зачисление в 1 класс, включили детей, чей отец погиб на СВО или позднее из-за полученных ранений, травм и заболеваний: военнослужащих; добровольцев; сотрудников Росгвардии.
Напомним, ранее мы составили топ лучших школ Новосибирска и рассказали, что хвалят и критикуют ученики. В числе лучших оказались СУНЦ (Специализированный учебно-научный центр) НГУ и «Инженерный лицей НГТУ».