Житель Узбекистана дал 200 тысяч рублей взятки — как его наказали

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Мужчина понадеялся, что полицейский поможет освободить из-под стражи его близкого родственника. Поэтому сотруднику правоохранительных органов были обещаны 200 тысяч рублей. Однако это не помогло сердобольному узбеку.
Сразу же после предложения денег полицейский доложил об этом руководству. После передачи взятки мужчину задержали.
“Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что мигранта уволили с мясного рынка за экстремистские высказывания.