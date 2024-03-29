Житель Узбекистана дал 200 тысяч рублей взятки — как его наказали

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Мужчина понадеялся, что полицейский поможет освободить из-под стражи его близкого родственника. Поэтому сотруднику правоохранительных органов были обещаны 200 тысяч рублей. Однако это не помогло сердобольному узбеку.