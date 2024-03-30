Под Новосибирском ищут пропавшего доброго домашнего лиса Яшу

Генетик Дмитрий Беляев более 60 лет назад начал в Академгородке эксперимент по доместикации (одомашниванию) лисиц. Лиса — недоверчивое к человеку животное. Исследователи из диких лис отбирали тех, кто боялся людей меньше всего. Из их потомства выделяли животных с аналогичными признаками и так из поколения в поколение. В результате появилась популяция, чье поведение походит на собаку — эти лисицы очень привязаны к людям, виляют хвостом и облизывают тех, кто о них заботится. Эксперимент до сих продолжается на ферме института цитологии и генетики в поселке Каинская Заимка.