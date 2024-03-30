Под Новосибирском ищут пропавшего доброго домашнего лиса Яшу

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Хозяева, их знакомые и родственники, разыскивают лиса Яшу, который утром в среду, 27 марта, прогрыз деревянное ограждение вольера на веранде дома в поселке Горки Академпарка, выбрался наружу и пропал. Любопытное животное и раньше выбиралось на волю, но никогда не уходило далеко. Лис всю жизнь провел с людьми и не способен выживать в дикой природе. Недавно его видели в районе Нижней Ельцовки.
«Можно просто протянуть ему руку, он пойдет к человеку, это не дикая лиса. Он должен быть безумно голоден и напуган. Его можно взять на руки, отнести куда-нибудь в подъезд или домой, мы сразу же приедем за ним», — говорит хозяйка Яши Наталья.
Телефон для связи с Натальей 9-913-797-07-57
Вот как Яша ведет себя дома, в вольере и на прогулке:
Генетик Дмитрий Беляев более 60 лет назад начал в Академгородке эксперимент по доместикации (одомашниванию) лисиц. Лиса — недоверчивое к человеку животное. Исследователи из диких лис отбирали тех, кто боялся людей меньше всего. Из их потомства выделяли животных с аналогичными признаками и так из поколения в поколение. В результате появилась популяция, чье поведение походит на собаку — эти лисицы очень привязаны к людям, виляют хвостом и облизывают тех, кто о них заботится. Эксперимент до сих продолжается на ферме института цитологии и генетики в поселке Каинская Заимка.