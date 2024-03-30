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Мальчику нужна реабилитация

Пятилетнему Мише с синдромом Жубера ищут деньги на реабилитацию

30 марта 2024, 11:32
Фото: Русфонд
Мальчику нужна реабилитация

В Новосибирске собирают деньги на лечение ребенка с синдромом Жубера

Родители пятилетнего Миши из Новосибирска собирают деньги на реабилитацию сына. Мальчик страдает редким генетическим заболеванием — синдромом Жубера, при котором происходит задержка физического и психического развития.

Для восстановления функций организма малыша необходима реабилитация, общая стоимость которой составляет 330 тысяч рублей за курс. Его мама обратилась за помощью в новосибирское отделение Русфонда. Благодаря поддержке неравнодушных новосибирцев и учеников лицея информационных технологий удалось собрать 200 109 рублей.

Благодаря этому Миша смог пройти несколько курсов реабилитации, после которых у него улучшились физические и речевые навыки. Это оценила невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» в Томске Оксана Жексенова. Однако ребенку нужно дальнейшее лечение.

Пожертвование для Миши можно сделать на сайте Русфонда через специальную форму.

На физическое и психическое развитие ребенка может оказать и укус клеща. Новосибирские инфекционисты рассказали об опасных мутациях клещевого энцефалита.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Болезнь#Реабилитация#Александр Ляхов
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