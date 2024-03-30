Пятилетнему Мише с синдромом Жубера ищут деньги на реабилитацию

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Для восстановления функций организма малыша необходима реабилитация, общая стоимость которой составляет 330 тысяч рублей за курс. Его мама обратилась за помощью в новосибирское отделение Русфонда. Благодаря поддержке неравнодушных новосибирцев и учеников лицея информационных технологий удалось собрать 200 109 рублей.
Благодаря этому Миша смог пройти несколько курсов реабилитации, после которых у него улучшились физические и речевые навыки. Это оценила невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» в Томске Оксана Жексенова. Однако ребенку нужно дальнейшее лечение.
Пожертвование для Миши можно сделать на сайте Русфонда через специальную форму.
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