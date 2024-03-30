Пятилетнему Мише с синдромом Жубера ищут деньги на реабилитацию

Благодаря этому Миша смог пройти несколько курсов реабилитации, после которых у него улучшились физические и речевые навыки. Это оценила невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» в Томске Оксана Жексенова. Однако ребенку нужно дальнейшее лечение.