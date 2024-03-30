Сибирячка «кидала» людей на технику — полицейские ищут пострадавших

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
48-летнюю сибирячку арестовали в Дзержинском районе. По версии правоохранительных органов, подозреваемая могла размещать на сайтах в Интернете и социальных сетях объявления о продаже бытовой техники по цене существенно ниже рыночной. После того, как покупатель соглашался приобрести товар и переводил деньги, она переставала выходить с ним на связь.
На данный момент возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Женщина заключена под стражу.
«Всем пострадавшим от противоправных деяний гражданки, изображенной на фото, просьба сообщить по телефонам: 232-14-14, 232-15-07, или обратиться в отдел полиции № 5 „Дзержинский“ Управления МВД России по городу Новосибирску», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что правоохранители задержали бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова.