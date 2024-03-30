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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:20

В Новосибирске задержали мошенницу

Сибирячка «кидала» людей на технику — полицейские ищут пострадавших

30 марта 2024, 09:16
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В Новосибирске задержали мошенницу

В Новосибирске задержали подозреваемую в мошенничестве с бытовой техникой

В Новосибирске задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве. Сейчас полицейские ищут пострадавших.

48-летнюю сибирячку арестовали в Дзержинском районе. По версии правоохранительных органов, подозреваемая могла размещать на сайтах в Интернете и социальных сетях объявления о продаже бытовой техники по цене существенно ниже рыночной. После того, как покупатель соглашался приобрести товар и переводил деньги, она переставала выходить с ним на связь.

На данный момент возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Женщина заключена под стражу.

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«Всем пострадавшим от противоправных деяний гражданки, изображенной на фото, просьба сообщить по телефонам: 232-14-14, 232-15-07, или обратиться в отдел полиции № 5 „Дзержинский“ Управления МВД России по городу Новосибирску», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
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