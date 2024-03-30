Сибирячка «кидала» людей на технику — полицейские ищут пострадавших

48-летнюю сибирячку арестовали в Дзержинском районе. По версии правоохранительных органов, подозреваемая могла размещать на сайтах в Интернете и социальных сетях объявления о продаже бытовой техники по цене существенно ниже рыночной. После того, как покупатель соглашался приобрести товар и переводил деньги, она переставала выходить с ним на связь.