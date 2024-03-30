«Слишком верующая мать»: коллега погибшего в Краснообске курьера рассказал о нем

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Погибшего звали Данил, он работал курьером в популярной службе доставки. Все отзываются о нем, как о жизнерадостном и веселом человеке. Однако и у него были свои проблемы. Мужчина не мог найти общий язык с родной матерью.
«Мы как-то с ним выпили. И вот тогда он признался мне, что никто в семье его не ценит как личность. Мама чересчур верующая, употребляет алкоголь — и в такие моменты срывается. Нет материнского тепла», — цитирует коллегу Данила Сиб.фм.
Мужчина был вынужден переезжать из-за скандалов с родительницей. Своей семьи и детей у него не было.
Данила уволили неделю назад, однако для курьера, как утверждает его коллега, это является вполне обычной практикой. Однако накануне гибели сибиряку понадобились деньги. «Очень срочно. Взял- и исчез», — говорит сослуживец.
Напомним, что в соцсетях утверждают о том, что Данил жил в соседнем доме и мог отчаяться из-за постоянного буллинга.