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У погибшего мог быть конфликт с матерью

«Слишком верующая мать»: коллега погибшего в Краснообске курьера рассказал о нем

30 марта 2024, 10:37
Фото: 1MI
У погибшего мог быть конфликт с матерью

Погибший в Краснообске мужчина мог иметь конфликт с матерью

28 марта в Краснообске под окнами многоэтажного дома было найдено тело 29-летнего мужчины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Однако коллега погибшего сообщил о проблемах в семье.

Погибшего звали Данил, он работал курьером в популярной службе доставки. Все отзываются о нем, как о жизнерадостном и веселом человеке. Однако и у него были свои проблемы. Мужчина не мог найти общий язык с родной матерью.

«Мы как-то с ним выпили. И вот тогда он признался мне, что никто в семье его не ценит как личность. Мама чересчур верующая, употребляет алкоголь — и в такие моменты срывается. Нет материнского тепла», — цитирует коллегу Данила Сиб.фм.

Мужчина был вынужден переезжать из-за скандалов с родительницей. Своей семьи и детей у него не было.

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Данила уволили неделю назад, однако для курьера, как утверждает его коллега, это является вполне обычной практикой. Однако накануне гибели сибиряку понадобились деньги. «Очень срочно. Взял- и исчез», — говорит сослуживец.

Напомним, что в соцсетях утверждают о том, что Данил жил в соседнем доме и мог отчаяться из-за постоянного буллинга.

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