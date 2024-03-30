В Краснообске под окнами нашли труп мужчины — его уволили с работы

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Сообщается, что мужчину откровенно дразнили на работе из-за маленького роста. Вдобавок погибший был уволен с работы накануне трагедии.
«Сибиряк проживал совсем в другом доме, а в чужой дом пришёл специально, потому что в нем есть свободные выходы на общие балконы подъездов, сообщают местные жители», — утверждается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
При этом, согласно данным «Вести Новосибирск», сибиряк был очень отзывчивым и добрым. Он всегда был готов прийти на помощь и всегда дружелюбно общался с соседями.
На данный момент следователи проводят проверку трагического инцидента.
«Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 29-летнего мужчины в Новосибирском районе. Произведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Напомним, что на скалодроме в Новосибирске погиб предприниматель Максим Серант.