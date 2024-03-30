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В Краснообске погиб мужчина

В Краснообске под окнами нашли труп мужчины — его уволили с работы

30 марта 2024, 08:39
Фото: ВК / АСТ-54
В Краснообске погиб мужчина

В Новосибирской области расследуют гибель мужчины, найденного под окнами дома

В минувший четверг, 28 марта, в Краснообске был найден мертвый мужчина. Тело обнаружили под окнами многоэтажного жилого дома.

Сообщается, что мужчину откровенно дразнили на работе из-за маленького роста. Вдобавок погибший был уволен с работы накануне трагедии.

«Сибиряк проживал совсем в другом доме, а в чужой дом пришёл специально, потому что в нем есть свободные выходы на общие балконы подъездов, сообщают местные жители», — утверждается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, согласно данным «Вести Новосибирск», сибиряк был очень отзывчивым и добрым. Он всегда был готов прийти на помощь и всегда дружелюбно общался с соседями.

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На данный момент следователи проводят проверку трагического инцидента.

«Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 29-летнего мужчины в Новосибирском районе. Произведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, что на скалодроме в Новосибирске погиб предприниматель Максим Серант.

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