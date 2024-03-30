В Новосибирске пропала женщина в черной куртке с кремовой сумкой

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Сибирячка не выходит на связь уже сутки. Причины ее исчезновения неизвестны.
«Пропала Талапина Наталья Анатольевна, 52 года, Калининский район, город Новосибирск. 29 марта 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении», — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
В день исчезновения у сибирячки была с собой кремовая сумка. Женщина была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки и сапоги, на голове повязан цветной платок. Пропавшая носит очки, кареглаза, волосы каштанового цвета с проседью, нормального телосложения.
Напомним, что в Новосибирске искали девятилетнюю школьницу Ангелину. Девочка нашлась на следующий день.