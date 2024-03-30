В Новосибирске пропала женщина в черной куртке с кремовой сумкой

В день исчезновения у сибирячки была с собой кремовая сумка. Женщина была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки и сапоги, на голове повязан цветной платок. Пропавшая носит очки, кареглаза, волосы каштанового цвета с проседью, нормального телосложения.