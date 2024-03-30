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В Новосибирске ищут 52-летнюю Наталью Талапину

В Новосибирске пропала женщина в черной куртке с кремовой сумкой

30 марта 2024, 07:06

В Новосибирске ищут 52-летнюю Наталью Талапину

В Новосибирске разыскивают 52-летнюю Наталью Талапину. Женщина пропала в минувшую пятницу.

Сибирячка не выходит на связь уже сутки. Причины ее исчезновения неизвестны.

«Пропала Талапина Наталья Анатольевна, 52 года, Калининский район, город Новосибирск. 29 марта 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении», — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В день исчезновения у сибирячки была с собой кремовая сумка. Женщина была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки и сапоги, на голове повязан цветной платок. Пропавшая носит очки, кареглаза, волосы каштанового цвета с проседью, нормального телосложения.

Напомним, что в Новосибирске искали девятилетнюю школьницу Ангелину. Девочка нашлась на следующий день.

Завершены поиски пропавшей девятилетней школьницы в Новосибирске
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Лиза Алерт#Поиски#Александр Ляхов
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