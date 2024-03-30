Власти Новосибирска не признаются в порче памятников Алтайской железной дороги

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Администрация Октябрьского района Новосибирска, в оперативном управлении которой находятся памятники архитектуры, входящие в комплекс сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» по ул. Якушева, 142 и 144, не признает свое участие в разрушении строений под видом «реконструкции».
«В связи с аварийным состоянием зданий требуется проведение комплекса неотложных работ по предупреждению обрушения конструкций крыш. Однако до администрации района денежные средства для разработки проектной документации по консервации, а также на выполнение указанных неотложных работ, не доведены. В настоящее время строительные работы не производятся. Восстановление объемно-планировочных решений предусмотрено в 2024 году», — говорится в ответе муниципалитета на запрос редакции Atas.Info.
Кто проводил несогласованные работы в зданиях, в результате которых объекты культурного наследия получили значительные повреждения, до сих пор неизвестно. Ранее активисты написали заявления в полицию и прокуратуру. Как сообщил редакции сопредседатель регионального штаба «Культурного фронта России» Олег Викторович, налицо признаки уголовного преступления, подпадающие под статью 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». В свою очередь, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирская области по факту «причинения существенного вреда» памятникам направила материалы обследования в прокуратуру Октябрьского района.
«В настоящее время администрацией района ведется подготовка документации для проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора на выполнение комплекса работ по реставрации, приспособлению для современного использования объекта культурного наследия. В рамках заключенного контракта предполагается выполнить весь комплекс реставрационных работ. Для проведения конкурсных процедур администрацией района ведется работа по получению в постоянное (бессрочное) пользование дополнительного земельного участка», — сообщили в администрации Октябрьского района о возможной судьбе домов-памятников.
Комплекс зданий Алтайской железной дороги включает в себя четыре одноэтажных кирпичных дома, где ранее жили семьи железнодорожников — на Якушева, 142, 144, 148 и на улице Декабристов, 84, здание вокзала «Новосибирск-Южный», пакгауз и административное здание на Декабристов, 88а, и водонапорную башню на Коммунстроевской, 27. Сооружения были построены в период с 1912 по 1915 годы.
Статус объекта культурного наследия регионального значения весь комплекс получил весной 2023 года.
Годом ранее здания по Якушева 142 и 144 пострадали от пожара. К тому времени они уже были расселены и переведены в категорию нежилых строений.