Власти Новосибирска не признаются в порче памятников Алтайской железной дороги

Кто проводил несогласованные работы в зданиях, в результате которых объекты культурного наследия получили значительные повреждения, до сих пор неизвестно. Ранее активисты написали заявления в полицию и прокуратуру. Как сообщил редакции сопредседатель регионального штаба «Культурного фронта России» Олег Викторович, налицо признаки уголовного преступления, подпадающие под статью 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». В свою очередь, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирская области по факту «причинения существенного вреда» памятникам направила материалы обследования в прокуратуру Октябрьского района.