Бастрыкин проверит разрушение 100-летних домов в Новосибирске

Комплекс зданий Алтайской железной дороги включает четыре одноэтажных дома на улице Якушева и одно здание на улице Декабристов, а также другие сооружения. Все они были построены в период с 1912 по 1915 годы и получили статус объекта культурного наследия регионального значения в 2023 году. Здания на улице Якушева уже пострадали от пожара и были переведены в категорию нежилых строений.