Бастрыкин проверит разрушение 100-летних домов в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Как мы писали ранее, в зданиях на улице Якушева, которые признаны объектами культурного наследия, неизвестные люди начали проводить строительные работы. Они начались в домах №142 и 144, построенных в 1915 году. Для проведения любых работ в этих зданиях необходимо получить согласование от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, а также иметь соответствующую лицензию.
Органы охраны культурного наследия не были уведомлены о проведении строительных работ. По мнению представителей «Культурного фронта России», это может быть уголовным преступлением, попадающим под статью УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». В зданиях, которые уже пострадали от пожара, находятся исторические печи и дымоходы, поэтому они все еще являются объектами охраны. Активисты обратились в полицию и прокуратуру, и работы были остановлены.
По информации активистов, разрешение на проведение работ могло быть выдано администрацией Октябрьского района, под чьим управлением находятся эти здания. Мэрия рассматривала возможность восстановления домов за счет передачи их в аренду инвесторам, но на тот момент не было заинтересованных бизнесменов.
Мы направили запрос в муниципалитет, чтобы узнать, кто и на каком основании проводит строительные работы. Как итог, власти Новосибирска не признаются в порче памятников Алтайской железной дороги.
«В связи с аварийным состоянием зданий требуется проведение комплекса неотложных работ по предупреждению обрушения конструкций крыш. Однако до администрации района денежные средства для разработки проектной документации по консервации, а также на выполнение указанных неотложных работ, не доведены. В настоящее время строительные работы не производятся. Восстановление объемно-планировочных решений предусмотрено в 2024 году», — говорится в ответе муниципалитета на запрос редакции Atas.Info.
Комплекс зданий Алтайской железной дороги включает четыре одноэтажных дома на улице Якушева и одно здание на улице Декабристов, а также другие сооружения. Все они были построены в период с 1912 по 1915 годы и получили статус объекта культурного наследия регионального значения в 2023 году. Здания на улице Якушева уже пострадали от пожара и были переведены в категорию нежилых строений.
В декабре прошлого года, в Новосибирске было возбуждено уголовное дело против сотрудников инспекции, ответственной за охрану памятников. По информации Следственного комитета региона, эти сотрудники не выполнили необходимые меры по обследованию, оценке и контролю за объектами культурного наследия с 2015 года.