Более 8 тысяч гаражей демонтировали в Новосибирске — на это потребовалось три года

Ранее было объявлено, что в рамках проекта по комплексному развитию территории около торгового центра «Аура» до 2037 года планируется удалить 9,4 тысячи гаражей в 26 кооперативах. Однако, на данный момент мэрия Новосибирска не принимала решений относительно развития данной территории, а мероприятия в этом направлении не проводятся.