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Сколько гаражей снесли

Более 8 тысяч гаражей демонтировали в Новосибирске — на это потребовалось три года

31 марта 2024, 08:32
Фото: 1MI
Сколько гаражей снесли

Более 8 тысяч гаражей демонтировали за три года в Новосибирске

В Новосибирске за три года демонтировали 8,7 тыс. гаражей. Наибольшее число гаражей убрали в Октябрьском районе.

Наибольшее количество гаражей было удалено в Октябрьском районе (2,53 тысячи). Затем следуют Дзержинский (1,76 тысячи), Ленинский (1,65 тысячи), Кировский (1,15 тысячи) районы, а также Центральный округ (1,09 тысячи), Калининский (274), Советский (164) и Первомайский (119) районы города, пишет РБК Новосибирск.

В 2020 году мэрия Новосибирска сообщила о проведении демонтажа металлических гаражей в соответствии с положением о нестационарных объектах на территории города. В большинстве случаев собственники сами осуществляли демонтаж, благодаря информационной работе, проводимой администрацией.

Ранее было объявлено, что в рамках проекта по комплексному развитию территории около торгового центра «Аура» до 2037 года планируется удалить 9,4 тысячи гаражей в 26 кооперативах. Однако, на данный момент мэрия Новосибирска не принимала решений относительно развития данной территории, а мероприятия в этом направлении не проводятся.

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#Новосибирск#Мэрия#Снос#Демонтаж#Эмилия Губарева#Гаражи
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