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Мост посчитали удивительным

Бугринский мост попал в топ-8 удивительных мостов России

31 марта 2024, 12:57
Фото: atas.info
Мост посчитали удивительным
Бугринский мост через Обь в Новосибирске попал в список впечатляющих мостов России, признавая его самым протяженным в странах СНГ.

Бугринский мост, который является наиболее протяженным в странах СНГ, занимает шестое место в этом рейтинге.

Вместе с ним в списке значатся Саратовский арочный мост через Волгу, Вантовый золотой мост во Владивостоке, автодорожный Муромский мост через Оку, Вантовый мост «Миллениум» в Казани, автомобильный мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске, разводной железнодорожный мост через реку Дон в Ростове и двухъярусный мост через реку Амур в Хабаровске, известный как «Амурское чудо», сообщает сервис Тutu.

Новосибирский мост был открыт в 2014 году и стал третьим по счету в городе. Он связывает два района города. Изначально планировалось, что мост будет вантовым, однако из-за его близости к аэропорту Толмачево было решено отказаться от этой идеи. Некоторое время мост называли просто «Третьим», но затем он получил свое название в честь рощи, которую пересекает. На открытие переправы приезжал президент Владимир Путин.

Бугринский мост в Новосибирске — новый символ города и громадный задел на будущее
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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#ТОП#Бугринский мост
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