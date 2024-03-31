Бугринский мост попал в топ-8 удивительных мостов России

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Бугринский мост, который является наиболее протяженным в странах СНГ, занимает шестое место в этом рейтинге.
Вместе с ним в списке значатся Саратовский арочный мост через Волгу, Вантовый золотой мост во Владивостоке, автодорожный Муромский мост через Оку, Вантовый мост «Миллениум» в Казани, автомобильный мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске, разводной железнодорожный мост через реку Дон в Ростове и двухъярусный мост через реку Амур в Хабаровске, известный как «Амурское чудо», сообщает сервис Тutu.
Новосибирский мост был открыт в 2014 году и стал третьим по счету в городе. Он связывает два района города. Изначально планировалось, что мост будет вантовым, однако из-за его близости к аэропорту Толмачево было решено отказаться от этой идеи. Некоторое время мост называли просто «Третьим», но затем он получил свое название в честь рощи, которую пересекает. На открытие переправы приезжал президент Владимир Путин.