Бугринский мост попал в топ-8 удивительных мостов России

Новосибирский мост был открыт в 2014 году и стал третьим по счету в городе. Он связывает два района города. Изначально планировалось, что мост будет вантовым, однако из-за его близости к аэропорту Толмачево было решено отказаться от этой идеи. Некоторое время мост называли просто «Третьим», но затем он получил свое название в честь рощи, которую пересекает. На открытие переправы приезжал президент Владимир Путин.