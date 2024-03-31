Демо-версию игры «Смута» выпустили новосибирские авторы

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Published Сегодня, 02:38
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В игре можно увидеть боярские дома, деревянные мостовые, Семиверхую башню, Чертольские ворота, Стрелецкую слободу и Колымажный двор. Игроки узнают о том, как строились дома, что ели и пили жители города, как писали письма и сколько стоила породистая лошадь.
В демо-версии игры нет возможности сражаться до последнего дыхания, однако есть тренировочный режим для отработки боевых навыков. В качестве виртуального экскурсовода выступает видеоблогер Клим Жуков. По окончании игры пользователей ждет экзамен на проверку полученных знаний.
Пользователи, оставившие отзывы, отметили высокую детализацию, приятную графику и атмосферу. Однако некоторые замечания были связаны с низкой оптимизацией игры — много жалоб на вылеты, нестабильность кадров в секунду и проблемы при запуске демо. Также было отмечено, что анимация иногда выглядит не очень плавной.
«Смутное время» уже доступно бесплатно для игры в VK Play. Напомним, что полная версия игры «Смута» стартует 4 апреля.