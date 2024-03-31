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Пробная версия уже вышла

Демо-версию игры «Смута» выпустили новосибирские авторы

31 марта 2024, 02:38
Фото: кадры из игры «Смута»
Пробная версия уже вышла
Команда новосибирских разработчиков игры «Смута» представила демонстрацию игры с виртуальной экскурсией по Москве XVII века. Это интерактивное обучающее пособие, созданное компанией Cyberia Nova, позволяет пользователям прогуляться по виртуальным улицам столицы того времени и проверить свои знания.

В игре можно увидеть боярские дома, деревянные мостовые, Семиверхую башню, Чертольские ворота, Стрелецкую слободу и Колымажный двор. Игроки узнают о том, как строились дома, что ели и пили жители города, как писали письма и сколько стоила породистая лошадь.

В демо-версии игры нет возможности сражаться до последнего дыхания, однако есть тренировочный режим для отработки боевых навыков. В качестве виртуального экскурсовода выступает видеоблогер Клим Жуков. По окончании игры пользователей ждет экзамен на проверку полученных знаний.

Пользователи, оставившие отзывы, отметили высокую детализацию, приятную графику и атмосферу. Однако некоторые замечания были связаны с низкой оптимизацией игры — много жалоб на вылеты, нестабильность кадров в секунду и проблемы при запуске демо. Также было отмечено, что анимация иногда выглядит не очень плавной.

«Смутное время» уже доступно бесплатно для игры в VK Play. Напомним, что полная версия игры «Смута» стартует 4 апреля.

Новосибирские игроделы выпустят «Смуту» в середине весны
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#Новосибирск#История#Игры#Эмилия Губарева#Экскурсия
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