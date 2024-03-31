Демо-версию игры «Смута» выпустили новосибирские авторы

Пользователи, оставившие отзывы, отметили высокую детализацию, приятную графику и атмосферу. Однако некоторые замечания были связаны с низкой оптимизацией игры — много жалоб на вылеты, нестабильность кадров в секунду и проблемы при запуске демо. Также было отмечено, что анимация иногда выглядит не очень плавной.