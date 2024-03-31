Мигранты не могут получить разрешение на работу в Новосибирске

Напомним, что акт террора произошел 22 марта. Большое количество людей собрались в зале на концерте группы «Пикник». Внезапно, в зал ворвались террористы и начали стрелять в людей. В результате произошедшего погибли более 140 человек. Террористы скрылись на автомобилях, однако были задержаны в Брянской области. После проведения допроса, их арестовали до 22 мая.