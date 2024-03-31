Мигранты не могут получить разрешение на работу в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Новосибирске возникли сложности с получением разрешения на работу для мигрантов. После теракта в «Крокусе» иностранные граждане стали получать отказы в оформлении документов.
По словам представителя юридической организации, сопровождающей мигрантов, в Новосибирске усложнилось оформление разрешений на работу. В некоторых случаях требуются экзамены по русскому языку при участии полиции, пишет Сиб.фм.
Проблемы также затронули миграционный центр на Есенина, 1г, который является основным местом для иностранных граждан. Государственные органы активнее проверяют умение разговаривать на русском языке.
Напомним, что акт террора произошел 22 марта. Большое количество людей собрались в зале на концерте группы «Пикник». Внезапно, в зал ворвались террористы и начали стрелять в людей. В результате произошедшего погибли более 140 человек. Террористы скрылись на автомобилях, однако были задержаны в Брянской области. После проведения допроса, их арестовали до 22 мая.