Мусоровоз провалился в яму на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Рядом со зданием на улице Бориса Богаткова №270, произошел инцидент со мусоровозом. Кадры происшествия были опубликованы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».
Свидетель, присутствовавший на месте происшествия, сообщил, что мусоровоз провалился в яму, образовавшуюся на парковке из-за теплых погодных условий. Он также рассказал, что на следующий день, когда мусоровоз был эвакуирован, он поместил шины на место происшествия, чтобы никто туда больше не провалился.
Напомним, жители Новосибирска массово жалуются на последствия потепления. Многие дворы оказались затопленными настолько, что передвигаться по ним стало невозможно.