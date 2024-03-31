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Мусоровоз провалился

Мусоровоз провалился в яму на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

31 марта 2024, 05:03
Фото: 1MI
Мусоровоз провалился
Мусоровоз провалился около дома в Дзержинском районе Новосибирска из-за ямы, образовавшейся на парковке из-за потепления.

Рядом со зданием на улице Бориса Богаткова №270, произошел инцидент со мусоровозом. Кадры происшествия были опубликованы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК

Свидетель, присутствовавший на месте происшествия, сообщил, что мусоровоз провалился в яму, образовавшуюся на парковке из-за теплых погодных условий. Он также рассказал, что на следующий день, когда мусоровоз был эвакуирован, он поместил шины на место происшествия, чтобы никто туда больше не провалился.

Напомним, жители Новосибирска массово жалуются на последствия потепления. Многие дворы оказались затопленными настолько, что передвигаться по ним стало невозможно.

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#Транспорт#Новосибирск#Яма#Инцидент#Эмилия Губарева#Потепление#Мусоровоз
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