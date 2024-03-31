Мусоровоз провалился в яму на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

Свидетель, присутствовавший на месте происшествия, сообщил, что мусоровоз провалился в яму, образовавшуюся на парковке из-за теплых погодных условий. Он также рассказал, что на следующий день, когда мусоровоз был эвакуирован, он поместил шины на место происшествия, чтобы никто туда больше не провалился.