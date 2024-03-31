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Новый фейк распространяется в Новосибирске

Новосибирцев пугают в мессенджерах отравленной холерой водой

31 марта 2024, 02:56
Фото: 1MI
Новый фейк распространяется в Новосибирске
В России распространяется информация о возможной диверсии с холерой. Что говорят инфекционисты.

Новосибирцы ожидают появление холерной бактерии в воде. Это сообщение разошлось в социальных сетях и мессенджерах. По слухам, это якобы связано с ситуацией на Украине и возможной биологической диверсией.

Такое сообщение рассылают новосибирцыТакое сообщение рассылают новосибирцы
Такое сообщение рассылают новосибирцы
Фото: соцсети

Однако, это ложная информация, которая появляется в сети не в первый раз. Ранее инфекционист из РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Владимир Никифоров, заявил, что Россия не находится в зоне риска появления холеры.

Холера есть в мире, но она больше распространена в Турции и Сирии. Холера обычно следует за природными катастрофами, когда нарушается водоснабжение. Однако, в России нет таких проблем с водой. Есть строгие стандарты качества питьевой воды, которые соблюдаются, поэтому опасности для нас нет. Таким образом, инфекционист опровергает возможность вспышки холеры в России.

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