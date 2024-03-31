Новосибирцев пугают в мессенджерах отравленной холерой водой

Холера есть в мире, но она больше распространена в Турции и Сирии. Холера обычно следует за природными катастрофами, когда нарушается водоснабжение. Однако, в России нет таких проблем с водой. Есть строгие стандарты качества питьевой воды, которые соблюдаются, поэтому опасности для нас нет. Таким образом, инфекционист опровергает возможность вспышки холеры в России.