Новосибирцев пугают в мессенджерах отравленной холерой водой

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Новосибирцы ожидают появление холерной бактерии в воде. Это сообщение разошлось в социальных сетях и мессенджерах. По слухам, это якобы связано с ситуацией на Украине и возможной биологической диверсией.
Однако, это ложная информация, которая появляется в сети не в первый раз. Ранее инфекционист из РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Владимир Никифоров, заявил, что Россия не находится в зоне риска появления холеры.
Холера есть в мире, но она больше распространена в Турции и Сирии. Холера обычно следует за природными катастрофами, когда нарушается водоснабжение. Однако, в России нет таких проблем с водой. Есть строгие стандарты качества питьевой воды, которые соблюдаются, поэтому опасности для нас нет. Таким образом, инфекционист опровергает возможность вспышки холеры в России.