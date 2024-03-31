Новую плитку размыло в Первомайском сквере Новосибирска

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В Новосибирске в результате таяния снега пострадала новая плитка, которую укладывали в Первомайском сквере. Вода проникла под покрытие, и возможно, ее придется перекладывать его заново.
Отметим, что работы по реконструкции сквера начались в прошлом году. Горожане активно выражают свое недовольство потопами на дорогах и тротуарах, а также шутят на эту тему в социальных сетях.
Напомним, ранее мы составили топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году. Кто стал лидером?