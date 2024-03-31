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Плитку размыло

Новую плитку размыло в Первомайском сквере Новосибирска

31 марта 2024, 04:02
Фото: atas.info
Плитку размыло
Новосибирск оказался затоплен после таяния снега, и в результате новая плитка в Первомайском сквере была размыта.

В Новосибирске в результате таяния снега пострадала новая плитка, которую укладывали в Первомайском сквере. Вода проникла под покрытие, и возможно, ее придется перекладывать его заново.

Отметим, что работы по реконструкции сквера начались в прошлом году. Горожане активно выражают свое недовольство потопами на дорогах и тротуарах, а также шутят на эту тему в социальных сетях.

Напомним, ранее мы составили топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году. Кто стал лидером?

Топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году
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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Реконструкция#Первомайский сквер#Эмилия Губарева#Грязь#Лужи#Тротуары
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