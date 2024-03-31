Посетителей крупного строймагазина эвакуировали в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В Калининском районе Новосибирска были эвакуированы посетители магазина «Леруа Мерлен», о чем сообщил телеграм-канал «Новосибирский паблик».
По данным канала, все посетители и сотрудники были эвакуированы из-за срабатывания пожарной тревоги. На место происшествия прибыла Росгвардия.
Служба полиции Новосибирской области сообщила, что их сотрудники также выезжали на место происшествия, но опасных предметов не было обнаружено.
Напомним, что уже целую неделю в разных торговых центрах срабатывает сигнализация и людей эвакуируют. Все тревоги оказываются ложными либо тренировочными.