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Updated Сегодня, 05:16

Мужчина оказался в ловушке

Сибиряк провалился под лед на реке Обь — на помощь пришли спасатели

31 марта 2024, 05:12
Фото: 1MI
Мужчина оказался в ловушке

Мужчина провалился под лед на реке Обь в Новосибирске

Находиться на льду в конце марта из-за хрупкости льда сейчас очень опасно. Так, мужчина, провалившийся под лед на реке Обь в Новосибирске, был спасен спасателями МАСС.

В Новосибирске 59-летний мужчина провалился под тонкий лед на реке Обь и оказался заперт в полынье. Спасателям поступило сообщение о происшествии и они незамедлительно прибыли на место.

Мужчина был спасен из холодной воды и доставлен на берег. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спасатели напоминают всем о том, что ходить по льду в настоящее время очень опасно. Каждый шаг может стать последним, особенно для рыбаков, которые часто попадают в полыньи.

Фото: МАСС

Напомним, что в Новосибирской области были зафиксированы случаи провала машин под тонкий лед в Новосибирском водохранилище. За неделю было отмечено четыре инцидента.

Новосибирцы проваливаются под лед — зафиксировано четыре случая
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#Общество#Новосибирск#Вода#Спасатели#Опасность#Эмилия Губарева#Река Обь
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