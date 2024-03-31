Сибиряк провалился под лед на реке Обь — на помощь пришли спасатели

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Новосибирске 59-летний мужчина провалился под тонкий лед на реке Обь и оказался заперт в полынье. Спасателям поступило сообщение о происшествии и они незамедлительно прибыли на место.
Мужчина был спасен из холодной воды и доставлен на берег. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Спасатели напоминают всем о том, что ходить по льду в настоящее время очень опасно. Каждый шаг может стать последним, особенно для рыбаков, которые часто попадают в полыньи.
Напомним, что в Новосибирской области были зафиксированы случаи провала машин под тонкий лед в Новосибирском водохранилище. За неделю было отмечено четыре инцидента.