Вагон электрички «Новосибирск-Черепаново» задымился — что произошло

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Вечером 30 марта в электричке «Новосибирск-Черепаново» произошло задымление. По информации из «Западно-Сибирской ЖД», у одного из пассажиров загорелся телефон.
Вагон был временно задымлен, но никто не пострадал, и пожара не было. В целях безопасности пассажирам предложили пересесть в другой вагон. Электропоезд продолжил движение по расписанию без задержек.
Напомним, ранее мы рассказали, как породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде. Ее искали десятки волонтеров.