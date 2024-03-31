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В вагоне произошло возгорание

Вагон электрички «Новосибирск-Черепаново» задымился — что произошло

31 марта 2024, 07:31
Фото: atas.info
В вагоне произошло возгорание
В вагоне электрички «Новосибирск-Черепаново» произошло задымление.

Вечером 30 марта в электричке «Новосибирск-Черепаново» произошло задымление. По информации из «Западно-Сибирской ЖД», у одного из пассажиров загорелся телефон.

Вагон был временно задымлен, но никто не пострадал, и пожара не было. В целях безопасности пассажирам предложили пересесть в другой вагон. Электропоезд продолжил движение по расписанию без задержек.

Напомним, ранее мы рассказали, как породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде. Ее искали десятки волонтеров.

Кот Твикс №2: Породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде
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